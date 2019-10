Mihai Dina, fostul atacant al echipei Universitatea Craiova, a comentat pe pagina de Facebook a „Gazetei Sporturilor” în timpul conferinței de presă pe care Ionuț Negoiță, finanțatorul echipei Dinamo, a susținut-o marți. Jucătorul care evoluează în prezent la Aurul Brad, în Liga a III-a, a avut o reacție dură:

„Fiecare jucător are familie, are rate, probleme, dobitocule”. Apoi, el a dialogat cu un cititor, căruia i-a transmis: „Omul crede că băncile și restul cheltuielilor așteaptă luni de zile să plătească el. Asta e România din păcate, e «normal» să ai restanțe câteva luni. Cred că normal e să ai un buget pentru un an într-un cont doar pentru salarii. Dar așa nu mai pot fura. Ăsta e adevărul din fotbal”.

