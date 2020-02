Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au cerut arestarea preventivă în lipsă pentru Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, se anunță într-un comunicat de presă, şi se subliniază faptul că a fost schimbată încadrarea juridică din ucidere din cuplă, în omor.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au cerut arestarea preventivă în lipsă pentru Mario Iorgulescu. De asemenea, magistraţii Tribunalului Bucureşti au stabilit judecarea cererii de arestare preventivă a lui Mario Iorgulescu, chiar dacă acesta nu se află în România. Termenul stabilit a fost 3 martie.

Părinții lui Dani Vicol au reacţionat după aflarea veştii

„Să fie într-adevăr adus în țară, să fie pus sub acuzare, Ne dă un pic de speranță că se face dreptate. Am avut o zi neagră. Am stat eu cu soția aici și nu ne vorbeam unui altuia, pentru că nu aveam ce să vorbim. Am casete de la vârsta de 9 ani cu toți prieteniii lui, aici, în cameră”, a spus tatăl băiatului, potrivit cancan.ro.

Reamintim că Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare de către procurori pentru uciderea din culpă a tânărului Dani Vicol, care a murit în urma accidentului în care a fost implicat. Chiar dacă inițial s-a spus despre Mario Iorgulescu că s-ar afla într-o clinică privată din Italia, s-a aflat ulterior că nu este acolo, iar avocatul său susține că acesta se recuperează la un spital de stat din Italia.

