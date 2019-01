Reacţie FERMĂ a deputatului PSD, Vlad Bontea înainte de sosirea delegaţiei europene la Bucureşti. AVERTISMENT dur pentru preşedintele CE, Jean - Claude Juncker

Delegaţia condusă de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker va veni joi la Bucureşti pentru a fi marca preluarea preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene. Din delegaţie mai fac parte președintele Parlamentului European Antonio Tajani şi președintele Consiliului European, Donald Tusk. Evenimentul va avea loc la Ateneul Român din Bucureşti.





Cu această ocazie deputatul PSD Vlad Bontea a afirmat că România este un partener de încredere pentru Uniunea Europeană. De asemenea, deputatul a mai spus că suntem o ţară europeană care face parte din UE, iar românii trebuie să fie cetăţeni respectaţi. Aceste afirmaţii vin ca urmare a atacurilor repetate venite la adresa României din partea președintelui Comisiei Europene, Jean - Claude Juncker.

"Noi credem in UE si ne dorim să rămânem un partener. Dacă atacurile vor continua, urmează alte luări de poziții, poate până acum nu am răspuns destul de ferm la luările de poziții care au avut loc făță de noi. Am spus în scrisoare că noi suntem în UE și vrem să fim cetățeni europeni respectați", a declarat deputatul PSD Vlad Bontea la România TV

