Reacția Tinmar Energy după apariția știrilor despre ieșirea din piață. Câți abonați avea, de fapt

Referitor la articolele din mass media din ultima perioadă, cu informaţii eronate, de natură să dezinformeze opinia publică cu scopul vădit de a denigra imaginea societaţii Tinmar Energy, recurgând inclusiv la ingerenţe în viaţa privată a CEO-ului societăţii şi răspândirea de informații defăimătoare la adresa acestuia, considerăm că este obligatoriu să clarificăm unele aspectele legate de activitatea societăţii Tinmar Energy pentru o corectă informare a cititorilor:

Vom furniza în continuare informații succinte despre cele scrise în presă, în ultima perioadă pentru a proba lipsa de profesionalism a autorului acestui articol și a celor care au circulat acest mesaj fără a verifica veridicitatea informațiilor transmise.

Multe trusturi / agenţii din mass media au preluat fake-news-urile lansate de dcnews.ro în spațiul public, fără a cere măcar un punct de vedere din partea societății noastre. Este regretabil că jurnaliști cu experiență și renume și trusturi de încredere, girează cu reputația lor un articol lipsit de competență și etică profesională.

În primul rând, vrem să asigurăm consumatorii noștri, că Tinmar Energy NU a denunțat în mod unilateral nici un contract cu data de 16 septembrie 2022 și nici un consumator din portofoliu nu va rămâne fără furnizor / curent electric cum greșit au interpretat câteva agenții de știri de presă.

Titlurile senzaţionale de genul : “100.000 de clienţi rămân fără furnizor”, “Tinmar depune licenţa la ANRE”, “Falimentul Tinmar” fabricate pentru a creşte numărul de cititori sau pentru a denigra imaginea și numele societăţii noastre sunt total eronate și vădit rău voitoare. Aceste informaţii sunt neadevarate, ofensatoare şi absurde şi au scopul de a discredita activitatea societăţii noastre.

Începând cu data de 16 septembrie aproximativ 100.000 de mii de clienţi rămân fără furnizor.

Tinmar Energy are în portofoliu un număr de 3.000 de consumatori finali. Folosirea unor informaţii exagerate în mod iresponsabil, total neadevărate, inducerea eronată a ideii că Tinmar Energy ar putea lăsa un număr atât de mare de consumatori, echivalentul locuitorilor unui oraș de dimensiunea Bacăului, fără energie electrică este în mod evident de natură să pună societatea noastră într-o lumină defavorabilă atât în relaţia cu clienţii cât şi cu instituţiile finanţatoare.

Tinmar Energy NU a denunţat unilateral nici un contract şi nici unul din consumatorii Tinmar nu va rămâne fără curent electric.

Consumatorii casnici NU au facut obiectul notificarilor transmise de societatea furnizoare. În contextul noilor modificari legislative, societatea noastră încearcă să adapteze strategia de furnizare a energiei electrice astfel încat să nu afecteze, în primul rând consumatorii casnici și să poată susține inclusiv și toate celelalte categorii de consumatori.

Societatea noastră îşi respectă clienții şi obligaţiile asumate în relaţiile contractuale cu aceştia şi numai dacă prevederile contractuale o permit, demarează discuţii cu consumatorii în vederea găsirii unor soluţii de comun acord pentru modificarea condițiilor contractuale, respectiv continuarea contractelor.

Tinmar Energy a depus licența la ANRE.

Această știre este pură ficţiune cu un puternic impact negativ asupra imaginii societăţii noastre. Societatea noastră nu a renunţat și nu are în intenţie să renunțe la activitatea de furnizare energie electrică, nu va renunţa la contracte și îşi va respecta în continuare obligaţiile contractuale în totalitate.

Știri senzaționale “Contracte cu statul pe bandă rulantă”.

Toate contractele încheiate de societatea Tinmar Energy au fost încheiate cu respectarea condițiilor şi termenilor impuși de legislaţia incidentă. Societatea are încheiate contracte atât cu persoane de drept privat cât și cu persoane de drept public. Contractele încheiate cu instituţii ale statului român au fost semnate în urma proceselor de licitaţie publică la care aveau posibilitatea şi au participat şi alți jucători din piaţă. Licitaţii pentru desemnarea furnizorului de energie electrică și/sau gaze naturale se organizează periodic de către instituţii publice iar câștigătorii sunt desemnaţi în funcție de prețul oferit și de îndeplinirea criteriilor din caietele de sarcini.

Licitaţiile, condiţiile de desfăşurare şi câstigătorii licitaţiilor sunt informaţii cu caracter public.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri şi profitul societăţii, acestea provin din mai multe ramuri de business în care compania Tinmar activează: furnizarea energie electrică, furnizarea gazelor naturale, comercializarea produselor petroliere, trading produse agricole.

Creșterea cifrei de afaceri şi a profitului în ultimul an este pe de o parte rezultatul creșterii organice pe fiecare ramură de business în cei 21 de ani de existență iar pe de altă parte se datorează creșterii valorii de tranzacționare pentru fiecare unitate de produs. Este de notorietate că de la an la an, prețul produselor energetice a crescut de câteva ori, motiv pentru care și cifra de afaceri a crescut în același ritm.

Tinmar Energy, în pragul falimentului/insolvență?

Atragem atenția celor care vorbesc despre falimentul societăţii că suntem o societate solidă, solvabilă, fiind pe deplin capabilă să iși onoreze toate obligațiile financiare ce îi revin. Asocierea nefericită a numelui Tinmar Energy cu noțiunea de faliment/insolvență este total șicanatorie și de rea credință.

Respectiva afirmație, total falsă din articol produce prejudicii grave de imagine companiei noastre.

Astfel, TINMAR ENERGY își rezervă dreptul de a acționa pe toate căile legale, de a se îndrepta împotriva celor care fac acuzații nefondate, cu scopul tendențios de a afecta imaginea și credibilitatea companiei noastre.

Augustin Oancea, „regele Energiei” din România care învârte sute de milioane de euro, petrecere de trei zile şi trei nopţi la Mamaia.

Viața privată a Domnului Augustin Oancea nu este subiect media. Domnul Oancea nu este și nu vrea să fie o persoană publică iar deținerea societăţii Tinmar nu îl transformă automat într-o persoană publică.

Informațiile din presa scrisă și TV din ultima perioadă au vizat inclusiv viaţa privată a Domnului Augustin Oancea. Mult mediatizata petrecere a omului de afaceri, s-a voit o petrecere privată, la împlinirea vârstei de 50 de ani, dar care a fost transformată de paparazzi zeloși într-un scandal media.

Domnul Oancea a fost întotdeauna o persoană extrem de discretă cu privire la apariţiile publice și cu viaţa sa privată. Prin raportarea la aparițiile publice extrem de reduse, lipsa oricărei implicări în emisiuni TV, lipsa relatării de către presă a oricăror aspecte ce vizează viața sa personală de-a lungul anilor, nu se poate aprecia că ar fi avut anterior un comportament menit să justifice intruziunile în viața sa privată.

Referitor la acest subiect considerăm că jurnaliştii ar trebui să respecte în activitatea lor normele etice și deontologice ale profesiei lor şi ar fi trebuit sa protejeze persoanele invitate de orice intruziune în viaţa lor privată.

Înțelegem că evenimentele din ultima perioadă cu implicaţii directe în piața de energie electrică și gaze naturale, stârnesc interesul mass mediei și al cititorilor.

Cu atât mai mult, dată fiind importanţa acestor informaţii, acestea ar trebui să fie corecte, să fie documentate, să nu deformeze realitatea, fără a fi folosite cu bună știință date neadevarate în contextul unui demers politicianisto populist.

În consecință, apreciem că, prin furnizarea de informații neadevarate, fără a solicita Departamentului de Relații Publice din cadrul Tinmar Energy minime clarificări în legătură cu afirmațiile eronate și acuzațiile nefondate, transmise în cadrul mass media, dezinformează în mod total neprofesionist și tendențios opinia publică şi aduce grave prejudicii de imagine companiei.