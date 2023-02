Reacția șefului DNA după ce ministrul Justiției s-a antepronunțat în cazul unui dosar de corupție. Crin Bologa: „Am încredere că se va da o soluţie corectă, legală“

Şeful DNA a făcut prima declarație publică cu privire la gafa ministrului Justiției Cătălin Predoiu, care a anunțat că soțul fostului procuror șef al DIICOT a fost achitat într-un dosar de corupție, deși nu a fost pronunțată o sentință definitivă în acest caz.

Crin Bologa a spus într-o conferință de presă că are încredere deplină în judecători și că nu crede că afirmațiile ministrului Justiției vor influența sentința. „Eu cred că judecătorii sunt destul de echilibraţi, de puternici şi vor soluţiona cauza în conformitate cu legea.

Şi vreau să vă spun că astfel de interpretări se pot face, am avut şi noi cazuri în care diferite persoane publice au transmis semnale către DNA, ce ar trebui şi cum ar trebui să facem şi nu s-a întâmplat nimic cu dosarul într-un sens sau în altul în funcţie de poziţiile publice ale anumitor oameni. Eu cred că judecătorii îşi vor face treaba, am încredere deplină, alfel nu am mai trimite dosare în instanţă. Deci am încredere că se va da o soluţie corectă, legală”, a declarat Crin Bologa.

Dosar de corupție

Într-un interviu acordat Europa FM, Cătălin Predoiu a afirmat, în 18 ianuarie, că Dan Hosu, soțul fostei șefe a DIICOT Giorgiana Hosu, a fost achitat, deși termenul pentru pronunțarea sentinței definitive este 7 februarie.

În primă instanță, Dan Hosu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. A fost acuzat că a ajutat-o pe Angela Toncescu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Carpatica Asig Sibiu să influenţeze deciziile de la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) astfel încât să obţină avizul pentru numirea în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administrație al Carpatica Asig.

Și-a cerut scuze

Ministrul Cătălin Predoiu și-a cerut scuze public pentru gafa făcută. „Eroarea comisă a fost fără intenție, de bună credință am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informația pe care o aveam din surse neoficiale.

Îmi asum confuzia creată involuntar pe care o regret și prezint scuze publicului. Precizez că aparatul ministerului nu are nicio responsabilitate în vehicularea acestei informații eronate, culpa îmi aparține în întregime pentru că nu am verificat informația parvenită din surse neoficiale.

Bineînțeles, doresc să reafirm principiul independenței justiției, pe care l-am respectat în toată activitatea mea”, a transmis Cătălin Predoiu prin intermediul unui comunicat de presă.