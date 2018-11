Reacția președintelui PSD Ialomița, Marian Necșu, după EXCLUDEREA din partid. „Vom face o contestație”

Luni a avut loc ședința CEx a PSD. Liderii partidului s-au întâlnit pentru a discuta situaţia disidenţilor din partid. Așa cum se preconiza înaintea ședinței, Adrian Țuțuianu, liderul PSD Dâmbovița, și Marian Neacșu, secretar general al PSD și lider PSD Ialomița au fost excluși din partid.





Marian Neacșu a avut prima reacție după ce a fost exclus din PSD, potrivit dcnews.ro

''După acest vot este evident că suntem excluși din PSD. Vom discuta la organizațiile care ne-au susținut să vedem ce poziție au și ele. Vom face o contestație pentru că este o execuție publică fără niciun sens. Nu ni s-au adus niciun fel de argumente, ci numai afirmații fără niciun fel de temei, am devenit pe nepusă masă și trădătorii partidului și oamenii care negociau pe ascuns cu altcineva...E foarte interesant cum am putut să ajung dintr-o extremă într-alta.

Este absolut o minciună cum că am fi negociat cu cei din opoziție. Nu am avut niciodată vreo intenție de a vota împotriva Guvernului. Noi am fost soldați credincioși partidului. Nu o să luptăm împotriva partidului nostru nici în continuare”, a declarat Marian Neacșu după ședința Comitetului Executiv al PSD.

