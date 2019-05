Reacția ministrului Apărării după Summitul de la Sibiu. Gabriel Leș : ”Președinte și-a atins obiectivele. În schimb, România, NU!”

Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a declarat că la Summitul UE de la Sibiu doar președintele Klaus Iohannis și-a atins obiectivul, din punct de vedere electoral, în schimb România a ratat ocazia de a marca decizis în privința Spațiului Schengen, la care aspiră.





Oficialul de la Apărare a criticat în acest sens faptul că președintele nu s-a implicat în sensibila problemă, arată portalul satmareanul.net. „Citind declarația post-Summit de la Sibiu aflăm cu entuziasm că : „Vom rămâne uniți, la bine și la greu. Vom da dovadă de solidaritate în vremuri dificile și vom sta întotdeauna alături unii de ceilalți”, a spus Gabriel Leș. Tot Gabriel Leș vorbește despre mesajul pe care premierul Olandei l-a transmis României, anume că nu are șanse de-a accede în spațiul Schengen. ”La aceeași reuniune găzduită de președintele Iohannis, premierul olandez, Mark Rutte, ne anunță că România are interzis în Schengen pentru că nu respectă anumite condiții politice volatile și subiective, care de fapt nu au nici o legătură cu aderarea la spațiul de liberă circulație. Înainte de orice, Uniunea Europeană este un spațiu al valorilor și principiilor pe care România le-a îmbrățișat și pe care le va apăra fără rezerve. Din păcate imbajul dublu utilizat de anumiți parteneri subminează substanța ideilor enunțate cu emfază pe hârtie. In concluzie, din perspectivă electorală și de imagine domnul președinte și-a atins obiectivele. În schimb, România, NU!”, a conchis ministrul Apărării.

