Reacția MAE, după ce Rusia a făcut noi ravagii în Ucraina

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că autoritățile urmăresc îndeaproape situația de securitate din sudul Ucrainei pentru a decide în mod responsabil momentul reluării activității Consulatului României din Odesa.

Într-un mesaj postat pe rețeaua X, aceasta a condamnat cu fermitate atacurile lansate de Federația Rusă asupra mai multor orașe ucrainene, printre care și Odesa, afirmând că aceste acțiuni demonstrează o încălcare gravă a dreptului internațional și un dispreț total față de viețile civile.

Potrivit șefei diplomației române, România rămâne angajată în sprijinirea poporului ucrainean și continuă să își exprime susținerea fermă pentru integritatea teritorială a Ucrainei, într-un context regional extrem de fragil.

În același timp, decizia redeschiderii misiunii diplomatice de la Odesa va depinde strict de stabilizarea condițiilor din teen și de asigurarea unor măsuri concrete de protecție a personalului diplomatic.

Appalled to learn of yet another massive attack of the Russian forces against Ukrainian 🇺🇦 civilians in many UA cities including Kyiv & Odesa. Once more RU proves utter disregard for international law and contempt for human life. Romania 🇷🇴 strongly condemns this barbaric attack…

— Toiu Oana (@oana_toiu) July 4, 2025