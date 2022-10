Reacția lui Patrick Mouratoglou, după ce Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj. Răspunsul a venit după șase ore de tăcere

Vestea că Simona Halep s-ar fi dopat la US Open a făcut înconjurul lumii. În acest context, fiecare persoană și-a făcut propria părere legată de acest incident neplăcut din cariera jucătoarei de tenis. Persoane apropiate de Simona au avut mai multe declarații.

Așadar, a fost chestionat și Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei și omul cu care sportiva și-a petrecut destul de mult timp în ultima perioadă. Cu toate acestea, jurnaliștii s-au izbit de un zid al tăcerii. Francezul a oferit un răspuns legat de situația Simonei Halep abia după șase ore de la anunțul de dopaj. În plus, soțul Serenei Williams a ironizat-o pe Simona Halep, după ce a fost depistată pozitiv: „Nu se demodează, nu?”.

Ce a declarat Patrick Mouratoglou legat de Simona Halep

Răspunsul primit de jurnaliștii a venit după șase ore de la anunțul Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului. De asemenea, reacția antrenorului a fost comunicată prin intermediul biroului de PR al francezului: „Pentru moment, nu comentez”. Acesta a fost mesajul primit de jurnaliștii de la Gazeta Sportului.

Patrick Mouratoglou are o impresionantă echipă de PR în spate, mereu extrem de activ în dezbaterile de actualitate din tenis și cu prezențe pe toate rețele de socializare importante. În ciuda acestor lucruri, antrenorul, încă, nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la situația în care se află Simona Halep. Cu toate acestea, foști antrenori ai Simonei au explicat că nu cred că sportiva din Constanța ar fi recurs la acest gest conștientă pentru că era foarte atentă la medicamentele pe care le ia.

Simona Halep: „Mă simt complet confuză și trădată”

Insistențele presei în cazul Simonei au venit în contextul în care Halep a precizat, în singura poziție avută, că se simte „trădată”. Totuși, ea nu a precizat de cine se simte trădată.

„Azi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv la substanța numita Roxadustat într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. Mă simt complet confuză și trădată. Voi lupta până la sfârșit să dovedesc că n-am luat niciodată intenționat o substanță interzisă și am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală”, a transmis Simona Halep.