Emily Burghelea Emily Burghelea a reacționat pe pagina de Instagram după ce emisiunea „Acces Direct” a anunțat cine este noua asistentă TV – Cosmina Adam. Tânăra este complet diferită de fosta asistentă, fiind o brunetă focoasă din Vaslui.

Cea care a înlocuit-o pe Emily este o tânără brunetă din Vaslui și a fost în extaz când a câștigat acest pot.

„Dragii mei, începând de astăzi, pot spune că traiectoria vieții s-a schimbat cum nici nu mi-am putut închipui. Visurile mele devin realitate, sunt asistenta emisiunii @acces_directoficial și reporter special. Nu vă puteți închipui cât de fericităăăăă sunt și ce simt eu acum! Mulțumesc celor ce s-au gândit la mine! Visați cu ochiul minții!”, a scris Cosmina Adam atât pe contul ei de Instagram, cât și pe cel de Facebook.

Originară din Vaslui, Cosmina Adam s-a născut pe 17 noiembrie 1991. Ea a urmat cursurile Colegiului Naţional de Artă “Octav Băncilă” Iaşi și a fost solistă la Orchestra “Rapsodia Vasluiului”.

De partea cealaltă, Emily Burghelea a reacționat pe pagina sa de Instagram după prima ediție în care a apărut Cosmina Adam ca asistentă Tv, înlocuitoare a ei după ce și-a dat demisia.

„De cand mi-am dat demisia am inceput sa traiesc in alt mod. Am fost dezorientata la inceput, agasata si speriata insa acum ma simt mai in forma ca niciodata. Sunt odihnita, increzatoare si linistita. Stiu ca am facut ce trebuia. Am tras un semnal de alarma. Mi-am facut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea. Adevarul adevarat este la mine. Am toate dovezile care demonstreaza asta insa nu vreau sa demonstrez nimic nimanui.

Cine a avut ochi sa vada, a vazut! Cine nu, este o victima a manipularii, din pacate. Not my business. Vreau sa mai precizez ceva foarte important! Fara sustinerea voastra nu as fi reusit sa depasesc perioada grea prin care am trecut. Nici nu va imaginati cat a contat pentru mine fiecare mesaj de incurajare pe care l-am primit. Va multumesc si o sa va multumesc mereu! Am filmat un vlog special pentru voi astazi. Sper sa reusesc sa il postez in seara aceasta, daca nu, maine cu siguranta o sa fie pe youtube. Acesta este felul meu de a va arata recunostinta. Sper sa va placa! Much love, Emily!”, a spus fosta asistentă TV de la „Acces Direct”.