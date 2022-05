Reacția Greciei la blocarea de către UE a transporturilor de petrol rusesc

Obiecții la noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, propus de Comisia Europeană nu au doar țările din Europa de Est care sunt dependente de petrolul rusesc, ci și țările care sunt puteri navale, în primul rând Grecia.

Un proiect privind noile sancțiuni europene, citat de Financial Times, interzice navelor europene să transporte petrol rusesc în orice parte a lumii. Această propunere a întâmpinat opoziția Greciei, a cărei flotă reprezintă jumătate din capacitatea totală a navelor aflate sub pavilionul UE.

Alte țări, printre care Cipru, au reacționat la propunerea de a interzice prestarea de servicii corporative, cum ar fi servicii de contabilitate, pentru ruși.

Potrivit informațiilor Financial Times, Grecia, Malta și Cipru au ridicat semne de întrebare cu privire la interzicerea transporturilor de petrol către țări terțe, spunând că o astfel de mișcare nu ar face altceva decât să-i ajute pe competitorii Europei.

Propunerea Comisiei Europene

Propunerea Comisiei Europene, care are nevoie de susținerea unanimă a tuturor celor 27 de țări pentru a intra în vigoare, include eliminarea treptată a aprovizionării cu țiței rusesc în termen de șase luni și a produselor de rafinare până la sfârșitul anului 2022. De asemenea, se propune interzicerea în termen de o lună a oricărui serviciu naval, de intermediere navală, de asigurare navală și de finanțare oferite de companiile din UE pentru transportul petrolului rusesc.

Ungaria a transmis că sancțiunile vor face „imposibilă aprovizionarea cu țiței necesar economiei ungare pentru a funcționa”, în timp ce Slovacia, Ungaria și Cehia au exprimat obiecții și ezitări, deoarece se bazează pe conducta Druzhba, care datează din vremea sovieticilor și care traversează Ungaria, pentru importurile de țiței direcționate către rafinăriile acestor țări.

Ungariei și Slovaciei li s-a oferit un an în plus pentru a se conforma sancțiunilor, dar un oficial slovac a declarat pentru Financial Times că țara sa are nevoie de cel puțin doi ani.

În cele din urmă, potrivit informațiilor, premierul ceh Petr Fiala se va întâlni joi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a cere mai mult timp cu scopul ca țara sa să sprijine sancțiunile.

Al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei se dovedește a fi cel mai dificil de până acum, conchide Financial Times. (RADOR)