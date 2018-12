Românul cu PLĂCUȚELE anti-PSD aruncă BOMBA! Vrea să ajungă în PARLAMENTUL EUROPEAN pentru a...

Nemulţumit de imaginea României în faţa Europei, Răzvan Stefănescu, ajuns celebru după ce a condus o maşină care avea numărul de înmatriculare "M**E PSD", s-a decis să cadideze la alegerile europarlamentare din 2019.





„Am luat decizia de a candida independent la alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European, asta după multe gândiri şi răzgândiri. Am decis să fac acest pas pentru că NU sunt mulţumit de calitatea oamenilor care îi reprezintă pe români în faţa Europei, pentru că m-am săturat să fim mințiți și pentru că îmi doresc să fac mai mult pentru noi. Vreau ca noi toţi, cei din Diaspora, să fim şi mai uniţi, mai ales acum când ţara noastră, pe care am fost obligaţi s-o părăsim, trece prin clipe cumplite. Vreau să putem vota liber, fără sabotaje de genul celor din 2014, să ajutăm măcar cu un simplu vot România” a spus Răzvan Stefănescu.

Bărbatul doreşte să fie candidat independent şi trebuie să strângă 100.000 de semnături. În prezent, acesta lucreză ca şofer de camion şi este locuieşte în Suedia de doi ani şi jumătate, scrie Libertatea. Răzvan Stefănescu şi-a recuperat permisul de conducere în luna august, după ce procurorii au clasat dosarul penal în care era cercetat pentru că ar fi condus un vehicul înmatriculat în alt stat care nu avea drept de circulație în România. Atunci, Poliția Rutieră s-a făcutde rușine, acuzându-l pe Ștefănescu de încălcarea unor legi care nu existau.

Liviu Dragnea, LOVITURA de GRATIE! Rares Bogdan: ”Confirm!”

Pagina 1 din 1