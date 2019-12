Răzvan Savaliuc, luju.ro: „Cred ca anul 2019 a fost unul al urii, dar si al trezirii la realitate. O trecere de la agonie la extaz, si inapoi la agonie. Cu un profit amar pentru romanul supus unei manipulari infernale: alegatorul stie acum cine sunt fortele politice si nu va mai putea spune in 2020 ca a mai fost pacalit la vot.

Anul 2019 a fost unul de apogeu al “Programului pentru Romania”. Am avut recunoasterea internationala a celei mai bune presedintii a Comisiei Europene, din nou una din cele mai mari cresteri economice din UE, si o impotrivire la Europa cu doua viteze, in sensul ca s-au luat primele masuri impotriva sustragerii de la plata de impozite a unor multinationale. Din nefericire, Sistemul care a mimat retalierea, a obtinut condamnarea fara probe a liderului partidului de guvernamant, Liviu Dragnea, cu ajutorul unui complet nelegal constituit al ICCJ.

Demonizarii lui Dragnea i s-a adaugat instigarea la ura si discriminare anti-PSD propagate in mod iresponsabil de presedintele Romaniei Klaus Iohannis, personaj sters, care fara sa fi facut nimic in primii 5 ani, a reusit sa obtina un al doilea mandat exclusiv pe valul de ura indus populatiei. Faptul a dovedit lipsa majora de discernamant politic a unei mari parti a populatiei, in special a romanilor din Diaspora, care au adus la putere un Guvern minoritar PNL, cu doar 20% pondere in Parlament, care taie bunastarea si face imprumuturi faraonice pentru plati

externe si precipitate la sfarsit de an, fara nicio prioritate.

