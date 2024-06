Sport Răzvan Raț a povestit despre momentul care îi putea distruge cariera, când era la Șahtior







Răzvan Raț a dezvăluit un secret despre relația dintre el și antrenorul său din acele vremuri, Mircea Lucescu. Cunoscutul fotbalist a vorbit despre un moment extrem de tensionat dintre cei doi, când era să facă o imensă greșeală, care îl putea costa cariera de fotbalist.

Primul impuls a fost să iau microfonul...

Un meci pe care Șahtior Donetsk, echipa antrenată de Mircea Lucescu, îl pierdea în fața Barcelonei cu scorul de 5-1, pe 6 aprilie 2011, pe Camp Nou, a fost momentul care putea să pună capăt carierei de fotbalist a lui Răzvan Raț.

În timp ce Raț, fundașul stânga al ucrainenilor de la Șahtior oferea un interviu, Mircea Lucescu a afirmat despre acesta că este vinovat pentru două dintre golurile primite de la spanioli.

Reacția lui Răzvan Raț a fost una de stupoare, dar abia acum a spus ce a simțit, cu adevărat în acele momente.

“Păi îți spun eu ce am simțit atunci. Am avut două impulsuri: unu, să iau microfonul și să-i dau cu el în cap. Nu glumesc! Crede-mă, mă știi… Adică am o alură d-asta de… Mă știi de mic, sunt destul de impulsiv. Deci primul impuls și, crede-mă, asta mi s-a întâmplat, adică nu mint cu nimic. Am vrut să iau microfonul și… ori să i-l bag pe gât, nu știu, ceva, să dau în el. Adică pur și simplu să reacționez fizic. Ăsta a fost primul impuls”.

Un al doilea impus i-a salvat cariera lui Răzvan Raț

Din fericire pentru internaționalul român a existat și un al doilea impuls, care l-a făcut să se abțină și care i-a salvat cariera.

”În același timp, în fracțiunile alea de secundă, mi-am dat seama că este ”end of my career” (n.r. finalul carierei), era clar ”le revedere!” Rămânea în istoria fotbalului. Mi-a trecut prin cap că se va alege praful definitiv în tot ceea ce înseamnă cariera mea“, a spus Răzvan Raț la podcastul iAM Ștucan.

În 2013, Răzvan Raț a părăsit Șahtior Donețk pentru a se transfera la clubul englez West Ham United. Ulterior internaționalul român a mai jucat la Rayo Vallecano (Spania) și PAOK (Grecia). Raț s-a retras în 2018 din activitatea competițională.