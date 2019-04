Răzvan Lucescu a vorbit despre șansele plecării de la PAOK: „Va fi o ședință...”

Răzvan Lucescu, proaspăt campion al Greciei, cu PAOK, a vorbit despre posibila despărțire de gruparea din Salonic. Românul le-a adus „vulturilor” titlul după o pauză de 34 de ani.





După performanța din capmionatul elen, Lucescu Jr. este acum la un pas de a cuceri eventul cu „vulturii”, echipa sa fiind calificată în finala Cupei Greciei.

Totodată, antrenorul român a precizat că nu se pune problema plecării sale de la PAOK și că în sezonul viitor își dorește calificarea în grupele Ligii Campionilor.

„Pentru noi e important că am avut aceste patru zile libere, am putut să ne descătuşăm de tot ce am acumulat în această perioadă. Nu am putut să fim foarte bucuroşi după câştigarea titlului pentru că la trei zile venea un meci de calificare pentru finala Cupei.

Ne-am calificat în finală, ne-am aşezat gândurile, iar de azi începem să ne pregătim de meciul de Cupă, avem o responsabilitate în plus. Vrem foarte tare să câştigăm şi Cupa, un alt moment special pentru istoria PAOK-ului: o dublă, campionatul şi cupa, coroborată cu posibilitatea de a termina campionatului neînvinşi.

Mai departe există o vacanţă, în acest început de vacanţă va fi o şedinţă în care trebuie să analizăm care vor fi paşii următori şi posibilitatea de a ne califica în grupele Ligii Campionilor.

Dacă mă întrebaţi pe mine, eu mai am un an de contract aici şi sunt al lui PAOK”, a spus Răzvan Lucescu, după mini-vacanța de Paști.

