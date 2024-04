Sport Răzvan Lucescu, prins în flagrant. Antrenorul este extrem de exigent când vine vorba de aparițiile sale. Video







Exclusiv. Fiul lui Mircea Lucescu dă clasă multora atunci când vine vorba de respectul pentru aparițiile sale publice. Acesta își alege cu grijă hainele și niciodată nu a fost prins pe picior greșit din această perspectivă. Fie că este îmbrăcat la patru ace, fie că este îmbrăcat casual, Răzvan Lucescu își respectă aparițiile.

Iar paparazzi EVZ l-au surprins exact în momentul în care mai făcea niște cumpărături în acest sens. Antrenorul este îmbrăcat și de această dată, impecabil. Un sacou bleumarin, o cămașă albă desfăcută la gât, și o pereche de blugi care îi vin turnați. Ținuta este completată de o curea, dar fără altă accesorii.

Aparițiile lui Răzvan Lucescu nu trec neobservate

Chiar și în magazin, Răzvan Lucescu a părut foarte hotărât. I-a arătat domnișoarei ce dorește, astfel că vizita a fost scurtă. Vânzătoarea a împachetat produsele, iar acestea au fost preluate de cel care îl însoțea pe antrenor. Le fel de relaxat ca și pe teren, Răzvan Lucescu își vede apoi de treabă. Mai ales că antrenorul este un om extrem de ocupat.

Acest lucru se reflectă și în rezultatele pe care le are cu echipa sa. PAOK Salonic a trecut pe primul loc în campionatul Greciei. Asta deși la un moment dat echipa era condusă cu 2-0, și-a revenit spectaculos. ”Cele două goluri pe care le-am primit au fost rezultatul a două greșeli ale noastre. Și au venit fără ca AEK să aibă o mare acțiune împotriva propriei noastre porți. Am fi putut evita cel puțin un gol.

Un antrenor de nădejde

A fost un meci echilibrat, fără ocazii mari în fața celor două porți. A trebuit să dăm tot ce am putut pentru a întoarce meciul. Nu s-a schimbat nimic în stilul nostru de joc, dar am luptat până la sfârșit, am marcat două goluri și am obținut această remiză.

Sunt foarte fericit, evident, pentru că am obținut un rezultat pe un teren dificil pe teren propriu împotriva unei echipe bune, dar sunt mai ales mai fericit pentru caracterul pe care l-am arătat după 2-0”, a explicat antrenorul.