Răzvan Cuc se întrece în promisiuni. Ce spune despre autostrada Moldovei

Câteva zeci de firme, primării, atât ale puterii, cât și ale opoziției, echipe sportive, personalităţi, sindicate, dar şi persoane fizice au participat la protestul destinat convingerii guvernanților de nevoia de autostrăzi. Aceștia și-au întrerupt activitatea, vineri, preț de 15 minute, la ora 15.00. Intervalul protestului a coincis cu inaugurarea primului metru de autostradă construit de către omul de afaceri , iniţiatorul protestului, Ștefan Mandachi. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a precizat la Digi24 că a priceput mesajul românilor. Acesta nu a promis doar autostrăzi, ci și mai multă transparență din partea Ministerului Transporturilor.





Acestea sunt declarațiile lui Răzvan Cuc:

„M-am confruntat cu întrebarea legată de autostrăzi de când a început campania omului de afaceri din Suceava. Azi, am fost la Bacău. Noi am înţeles – vorbesc de autorităţi – am înţeles foarte bine mesajul. Nu era nevoie poate să fie campania atât de amplă.

Din primul mandat am înţeles care sunt priorităţile ministerului şi ce îşi doresc românii. Am spus că voi sta pe şantiere, am constatat că avem anumiţi antreprenori care muncesc.

Autorităţile nu au stat cu mâinile în sân şi doar au privit. În 2017 am lansat proiecte pe care acum am ajuns să le semnăm. Semnăm contracte de 500 milioane de euro, lansate în mandatul meu în 2017.

Proiectele au venit, dar toate sunt etapizate.

Şi eu mi-aş dori să fac o autostradă peste noapte, dar când facem un proiect trebuie să facem studiu de fezabilitate. Când am lansat proiecte, am luat studii de fezabilitate mai vechi, am luat studiile, le-am lansat şi avem semnate.”, a declarat Cuc.

Reacția lui Liviu Dragnea a desconsiderat protestul, văzându-l doar ca pe un țipăt în timp ce PSD dezvoltă România:

„Toți auzim că nu se fac autostrăzi și niște șmecheri care vezi fac ei un metru - să vorbim cinstit, la 12 și jumătate a început lucrul la primii kilometri de autostradă în Moldova. Ei fac circ, noi facem autostrăzi. Ei țipă, noi dezvoltăm România. Acel om de afaceri, dacă tot avea 100 de mii de euro, puteă să-i doneze la o casă de copii.”, a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat ce părere are despre declaraţia făcută de către șeful partidului din care face parte, ministrul Transporturilor a răspuns:

„Ştiu că azi la 15.00 eram pe şantier şi mă uitam cum munceşte un antreprenor român.

Am văzut cum muncesc antreprenorii români, în majoritate. Mă uit cât de dedicaţi au fost şi nu au protestat când România nu a avut buget.

Am înţeles pe deplin nemulţumirea oamenilor. Poate a lipsit un nivel de transperanţă în cadrul ministerului, dar din data de 23 voi face o conferinţă de presă la ministerul transporturilor, am ridicat drone şi voi arăta ce constructori muncesc şi care nu.”

