Avertismentul doctorului Razvan Cristian Stoica. Situaţia este înfricoşătoare „Ăsta e doar începutul sfârșitului”

„Pe la noi, la țară, apar tot felul de insecte veninoase. Am avut ieri un tânăr care s-a apucat să culeagă cireșe de la mătușa lui. De la primul copac, de sub o frunză, a ieșit un soi de viespe, mama tuturor viespilor, care i-a băgat un cui în antebraț, i-a căzut tensiunea, l-a adus ambulanța și l-am salvat la timp. Omul nu era alergic la viespile obișnuite. A promis că taie toți cireșii mătușii. De livada de vișini n-a zis încă nimic. Povesteau oamenii că e plin de căpușe și că e o aventură să ții un câine în curte, că se umple instantaneu de insecte. A apărut un găndac negru și păros care se bagă pe sub scoarța cireșului și face pui acolo, gândăcei mici și negri ca el, și copacul se face tot negru ca tăciunele și moare imediat. Nu există antidot pentru gândacul ăla. Oamenii zic ca a fost adus din occident. Un tip de păianjen, de dimensiunea unghiei mari de la police, negru și păros, l-a mușcat pe unul de picior de era să moară. Mi-a adus păianjenul, mort, într-o cutie de chibrituri goală. Păianjenul se cuibărise în pantofii de grădină ai țăranului. În afară de alergie, avea și o infecție urâtă la locul mușcăturii. Dacă eram babă din Evul Mediu, spuneam: maică, vine sfârșitul lumii, dar așa zic că ăsta e doar începutul sfârșitului. Vorba Papei Francisc: Dumnezeu iartă întotdeauna, omul uneori, natura niciodată. Viespea uriașă, căpușele, gândacul negru și păianjenul păros stau mărturie că Papa nu minte. Niște călugări de prin sudul țării au săpat pe unde nu trebuia și au dat peste un schelet, al cărui craniu era susținut de o cărămidă, iar pe cărămidă era scrijelit numele de călugăr al omului. După vechimea obiceiului, când nu aveai timp să faci coșciug și tot dichisul, că te tăiau turcii, cred că scheletul avea peste sută. Ăsta a fost un caz fericit, pentru că, dacă cei din mănăstire erau supărați pe tine, îți puneau cărămida pe cap, nu sub cap. Cum pe lumea cealaltă nu luăm nimic cu noi, amânuntul mi s-a părut interesant”, a postat doctorul Răzvan Cristian Stoica pe Facebook

