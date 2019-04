Răzvan Ciobanu, creatorul gay cu o viaţă zbuciumată. Depresie, droguri şi iubiri eşuate, portretul unui simbol al modei

Luni, în a doua zi de Paște, o veste teribilă a cutremurat lumea modei din România. Răzvan Ciobanu, celebrul creator de modă, a încetat din viață în urma unui accident violet petrecut în comuna Sălcele din Constanța. Veste a căzut ca un trăsnet deoarece, așa cum susțin și cei din anturajul acestuia, Răzvan Ciobanu era o tânără speranță a modei și avea extreme de multe de oferit.





Cu toate că Răzvan Ciobanu se bucura de faimă și success, celebrul creator de modă nu a avut mereu o viață ușoară. De-a lungul anilor, acesta s-a luptat cu depresia, cu eșecul și cu rănile provocate de fostele iubiri neîmpărtășite. A căzut, a pierdut totul, dar s-a reinventat și și-a găsit calea.

Răzvan Ciobanu era catalogat de prieteni drept un romanitic incurabil. Cu toatea acestea, el a sufeit de foarte multe ori în numele iubirii.

În anul 2004, într-o emisiune radio moderată de Mihaela Rădulescu, creatorul de modă a recunoscut în mod public că este gay.

În vara anului trecut, Răzvan Ciobanu a trecut prin momente extrem de grele, din cauza fostului său iubit. Din gelozie, acesta l-a lovit pe creatorul de modă cu o rangă.. El a povestit la Kanal D că bărbatul pe care îl iubea a fost în mai multe ori violent, dar a a întrerupt relația cu acesta atunci când l-a lovit cu ranga.

„Relația noastră a fost una tumultuoasă. Am avut tot felul de episoade. Noi suntem doi bărbați și reacționăm ca doi bărbați. Ne-am mai dat un picior, ne-am mai împins. În momentul în care am realizat că îl iubesc, mi-am promis că nu voi mai fi isteric. Fostul meu iubit este genul de om care nu-ți dă voie să vorbești… Țin minte că prima bătaie a fost când se întorcea de la mama lui de Paște și era cu ouă înroșite. Am aruncat în tot biroul cu ouăle, după aia ne amuzam. După întâmplarea asta (n.r. după bătaie) nu o să mă pot amuza, nu țin minte vreo durere fizică, dar țin minte zgomotul acelei bare de metal care mi-a spart obrazul” , a declarat creatorul de modă la momentul respectiv.

Cu toate că relația care s-a terminat cu scandal vara trecută a avut un impact puternic asupra lui, Răzvan Ciobanu nu a renunțat să creadă în iubire. După numai câteva luni de la scandalul care a avut loc vara trecută, Răzvan Ciobanu și-a găsit liniștea alături de un tânăr în vârstă de 23 de ani, cu care se afișa la evenimentele mondene. Este vorba de un turc în vârstă de doar 23 de ani, care este pasionat de modă, la fel ca Răzvan, doar că el nu a ajuns să „creeze” haine, ci doar să le vândă momentan într-un magazin. Tânărul partener al faimosului designer a experimentat mai multe joburi până la vârsta asta, fiind inclusiv ospătar. Cu banii câștigați, turcul a colindat lumea în lung și-n lat cu diverși prieteni și prietene, alături de care s-a distrat la culme, după cum se vede din imaginile publicate pe paginile lui de socializare.

Vara trecută a reprezentat o perioadă zbuciumată pentru regretatul creator de modă. După scandalul monstru cu fostul iubit, Atât designerul cât și fosta sa colegă de platou de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, Raluca Bădulescu, au fost primele VIP-uri care au oferit declarații în calitate de martori, în data 12 iulie, la sediul DIICOT Ploiești, într-un megadosarul de traffic de droguri „ „Stupefiante pentru VIP-uri”. Ulterior, procurorii au clasat dosarul deschis pe numele său.

În urmă cu câțiva ani, Răzvan Ciobanu a umit pe toată lumea prin transformarea sa spectaculoasă. După un regim indicat de nutritionist și multe ore la sala de sport, designerul a reuşit să dea jos 87 de kilograme, ajungând acum la o greutate normală de 78 de kilograme. Deşi grăsimea a dispărut, el a rămas cu surplus de piele, astfel că se pregăteşte acum pentru operaţie.

