Răzvan Ciobanu, LEGĂTURI DUBIOASE cu lumea VRĂJITORIEI. „Nu aveam cum să nu moară pe 29 aprilie. I-am prezis asta!”

Vrăjitoarea Monica Ioniță a declarat că a luat legătura cu designerul Răzvan Ciobanu cu un an înaintea accidentului mortal. Ea i-ar fi spus data și ora exactă când va muri, dar acesta nu a crezut-o.





Moartea neașteptată a designerului Răzvan Ciobanu a lăsat multe semne de întrebare în sufletele acelora care l-au cunoscut, iubit și apreciat. Vrăjitoarea Monica Ioniț a povestit că l-a sunat pe creatorul de modă înainte să își piardă viața în accidentul teribil din 29 aprilie. Femeia a relatat că i-ar fi spus designerului ora și data exactă în care va muri.

Vrăjitoarea Monica Ioniță a declarat că Răzvan Ciobanu nu consumase nici alcool, nici substanțe interzise înainte să se urce la volanul autoturismului de lux. Potrivit acesteia, Răzvan era urmărit de un blestem și avea câteva grame de argint viu. Răzvan Ciobanu i-a spus că nu i se va întâmpla nimic, pentru că tot ce face este să se distreze și nu își dorește să provoace probleme.

„Țin să fac un anunț public: în ultimele zile se discută tot mai des despre moartea designerului Răzvan Ciobanu. Ei bine, toți care vă dați cu părerea, inclusiv cei din mass-media că „poate” ar fi consumat alcool înainte de a se urca la volan, că ar fi consumat anumite substanțe vă vin în ajutor cu adevăratul motiv care el s-a stins din viață! Răposatul Mihăiță-Răzvan Ciobanu a fost urmărit de un blestem… fapt pentru care în dată de 29 aprilie el a avut un accident în urma căruia și-a pierdut viața. Indiferent că era în acel automobil, indiferent că venea de la Mamaia, că băuse sau nu, Răzvan avea să decedeze în data de 29.04.2019 deoarce avea un blestem foarte puternic asupra lui. Se simțea după el în ultimul timp. Se retrăsese din fata camerelor, motiv pentru care se simțea tot mai rău, semn că farmecele îl ajunseseră!

Așadar, dragi cititori, dragi scriitori, dragi reporteri, vă rog să nu mai puneți vina pe faptul că s-a urcat la volan consumând alcool… că avea cine știe ce substanțe și așa mai departe! Adevăratul motiv este că el era depistat cu 2 grame de argint viu în corpul lui, fapt pentru care, el de-a lungul anilor nu s-a putut stabili cu nicio femeie, urmând mai apoi ca el să aibă relații cu oameni de același sex! Am avut ocazia să vorbesc cu el în urmă cu un an, avertizându-l că ceva rău i se va întâmpla! I-am spus că mi s-a arătat un bob de zăbavă (însemnând că ceva foarte rău se va întâmpla într-o săptămână, o lună sau un an). Mi-a spus că nu ar avea ce să se întâmple cu el, că nu face altceva decât să-și distreze viața! Dumnezeu să-l ierte!”, a mărturisit vrăjitoarea Monica Ioniță, conform Cancan.

