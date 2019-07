Ținta anchetei care i-a interesat direct pe Robert Kennedy și J. Edgar Hoover a fost o melodie celebră a anilor ’60, Louie Louie a celor de la The Kingsmen.

Timp de doi ani, ageții speciali din mai multe mari orașe au căutat dovezi pentru un dosar de obscenitate, infracțiune destul de gravă la acea vreme în SUA.

Piesa nu e una oarecare. Louie Louie e considerată una dintre cele care au influențat muzica rock and roll de clasamente celebre ca Rock and Roll Hall of Fame, Grammy Hall of Fame, National Public Radio sau Rolling Stone.

Ce anume căutau agenții celui mai longeviv director al FBI și ai fratelui președintelui SUA aflați din revistă.

Prezentăm pe scurt câteva din aceste subiecte:

-Povestea Agentului Eugen, una dintre cele mai interesante și reușite acțiuni de spionaj românesc în Israel, relatată de un as al serviciilor secrete românești;

-Masacrul de la Odesa, mărturii despre pogromul care a aruncat o pată pe istoria noastră modernă;

-Jurnalul generalului Iulian Vlad, demersul publicistic al revistei de publicare a însemnărilor din detenție continuă cu o mărturie despre procurorul care a instrumentat dosarele ultimului șef al Securității;

-Vladimir Putin, mânuitorul ”fantomelor” KGB din Germania;

-Centenarul eliberării Ungariei de bolșevism, o acțiune eroică a Armatei Române, aplaudată de întreaga Europă. Fotografii de arhivă;

-Zamolxe, zeul-om, interpretări inedite ale mărturiilor din istorie;

-Cernobîl, încă un secret întunecat dezvăluit în premieră;

-.O lege proastă a aprins scânteia primelor proteste împotriva lui Nicolae Ceaușescu:

-Strania relație a lui Nechifor Crainic cu agenții care îl urmăreau.

Te-ar putea interesa și: