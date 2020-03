Tomac laudă coaliția dreptei pentru ca, astfel, în opinia sa, PSD va fi înlăturat de la cârma administrației Capitalei.

„Domnului Ludovic Orban, prim-ministru interimar, Președinte PNL

Domnului Dan Barna, Președinte USR

Domnului Dacian Cioloș, Președinte PLUS

Domnilor președinți,

Bucureștenii încă așteaptă o acțiune responsabilă și hotărâtă a liderilor de dreapta din București.

Partidul Mișcarea Populară consideră că desemnarea unui candidat unic pentru funcția de primar general nu este suficientă pentru a scoate Capitala de sub dominația PSD.

În lipsa celor două tururi de scrutin pentru alegerile locale, bucureștenii așteaptă un semnal clar din partea liderilor politici în ceea ce privește desemnarea unor candidați comuni pentru toate primăriile din București. În acest sens, facem un apel ca, în cel mai scurt timp, să le propunem cetățenilor o listă unică de candidați care să ne garanteze eliminarea completă a PSD din administrația locală a Capitalei.

Partidul Mișcarea Populară a susținut în mod constat crearea unei astfel de coaliții, singura care ne poate duce spre Victoria sigură împotriva PSD.

Cu respect și dorință sinceră de a învinge împreună!”, a postat pe contul lui de socializare, Eugen Tomac,

președintele PMP.

La rândul său, colegul de partid, deputatul Robert Turcescu scrie pe pagina sa de Facebook că de mai bine de o lună tot cere un bloc comun de candidați la locale PNL-USR-PMP. Ba mai mult, consideră necesară o împărțire a primăriilor de sector, pe eșichicerul politic de dreapta.

„Simt nevoia sa va reamintesc aceasta postare facuta acum mai bine de o luna.

E un moment bun, prietenii stiu de ce :)”, scrie el.

În sprijinul celor spuse, Turcescu reamintește de postarea sa din 28 ianuarie:

„Ce s-o mai lungim? Daca vrem sa scapam de PSD in Bucuresti, varianta e una singura: bloc comun de candidați la locale PNL-USR-PMP!

Si o impartire in felul urmator a candidaturilor:

-Primarul General si trei primari de sector, PNL

-doi primari de sector, USR

-un primar de sector, PMP

Alfel raminem cu Firea si cu restul gastii pesediste pentru inca patru ani!”.

