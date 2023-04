Războiul din Ucraina, ziua 402. Confruntări dure pe toată linia frontului. Un campion mondial al Ucrainei a murit în luptă

O filmare de la Avdeevka, o localitate la nord de Donetsk, controlată de ucraineni, arată că amploarea distrugerilor provocate de bombardamente, peste 80% din locuințe fiind distruse.

”Infrastructura este stricată complet – nu funcționează nimic. Este ceva ce nu mai poate fi restaurat, reparat, ci doar demolat și reconstruit. În total, am avut 149 de clădiri cu mai multe etaje și vreo patru mii de case particulare”, a spus primarul orașului, Vitaliy Barabash.

#Ukraine: A Russian T-72B3 (Possibly Obr. 2016/2022), was destroyed by Ukrainian fire in Marinka, #Donetsk Oblast. Only a minor entry in the turret tossing competition this time. pic.twitter.com/QXCuZe877W

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 31, 2023