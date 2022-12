Războiul din Ucraina, ziua 295. Conflictul continuă și nu există șanse să se oprească prea curând. Se duc lupte grele pe front

Războiul din Ucraina, ziua 295. Potrivit a trei oficiali americani, care au vorbit cu CNN sub condiția anonimatului, propunerea Pentagonului trebuie să fie aprobată de secretarul Apărării Lloyd Austin înainte de a fi trimisă președintelui Biden pentru aprobarea finală.

Sursele CNN au spus că Austin ar trebui să aprobe planul. Decizia de a trimite sistemul de apărare antirachetă Patriot în Ucraina „ ar putea fi anunțată de îndată ce săptămâna aceasta”, a informat CNN. Vestea planului a fost raportată pentru prima dată de postul american CNN miercuri seara.

