Războiul din Ucraina, ziua 272. Riscurile nucleare cresc pe măsură ce Rusia a lansat noi atacuri în zona centralei Zaporojie

Războiul din Ucraina, ziua 272. Cel puțin 12 rachete au fost lansate în ultimele 24 de ore asupra sau în apropierea centralei nucleare Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Teritoriul înconjurător și centrala în sine, cunoscută și sub numele de ZNPP, sunt în prezent controlate de forțele ruse, dar centrala este o sursă crucială de energie pentru o mare parte a Ucrainei.

Compania ucraineană de energie nucleară, Energoatom, a raportat că cel mai recent val de atacuri a afectat părți ale infrastructurii centralei, inclusiv rezervoare de stocare a apei și două generatoare diesel. Oficialul Ministerului Apărării ucrainean a dat vina pe Moscova în ceea ce el a numit o „genocid cu scopul de a-i îngheța pe ucrainenii până la moarte, pentru a-i priva pe ucraineni de electricitate”.

ZNPP este cea mai mare centrală nucleară din Europa, iar un accident grav acolo riscă să depășească consecințele de la Cernobîl sau Fukushima. Misiunea AIEA continuă să monitorizeze funcționarea centralei, întrucât Ucraina și Rusia fac schimb de acuzații despre cine este vinovat pentru riscul în creștere de accident nuclear.

Ucraina a raportat lupte grele în regiunea Lugansk și a acuzat forțele ruse de un alt atac asupra civililor din regiunea Harkov. Într-o serie de regiuni ucrainene, problemele cu electricitatea continuă din cauza atacurilor rusești. Autoritățile ucrainene au raportat că o clădire rezidențială din regiunea Harkov a fost lovită. O persoană a murit, alta a fost grav rănită.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a descris atacurile asupra centralei nucleare Zaporojie ca fiind deliberate.

Volodimir Zelenski, a declarat că armata rusă continuă bombardarea intensivă de artilerie a forțelor ucrainene în Donbas, aproape 400 de lovituri fiind efectuate doar ieri. Rusia a mutat în regiunile Donețk și Lugansk forțele pe care le-a retras din Herson la începutul acestei luni.

„Am reușit să atenuăm situația în unele dintre zonele în care am avut probleme reale. Facem tot posibilul și imposibilul pentru a restabili viața normală în Odesa, Harkov și în toate orașele și municipiile noastre”.

Furnizarea de energie electrică rămâne problematică în special în nordul și vestul Ucrainei , precum și în jurul capitalei Kiev, după atacurile asupra instalațiilor energetice, a mai spus Zelenski. Guvernul estonian a anunțat că va furniza 27 de autobuze pentru transportul public din Kiev, iar donatorii privați au strâns bani pentru 13 generatoare de energie.

Potrivit Washington Post, Rusia a încheiat un acord cu Iranul, care îi va permite în decurs de câteva luni să înceapă producția în masă de drone de luptă de model iranian, folosite în bombardamentele anterioare de la Kiev și alte orașe ucrainene. Datele au venit de la serviciile de informații din SUA și alte țări occidentale.

Componentele și informațiile cheie sunt pe cale să fie transferate din Iran în Rusia și, dacă se va realiza acest lucru, începerea producției comune ar fi o chestiune de câteva luni. Detaliile au fost finalizate la începutul acestei luni, la o întâlnire a reprezentanților industriei de apărare ruse și iraniene la Teheran, potrivit serviciilor de securitate din cele două țări care au urmărit îndeaproape procesul.

Oficialii ucraineni au respins, luni, acuzațiile potrivit cărora soldații lor au împușcat prizonierii de război ruși. De câteva zile, pe rețelele de socializare rusești circulă două videoclipuri, dintre care unul prezintă cadavrele a 12 soldați ruși în Ucraina, iar celălalt îi arată soldați ruși care ies dintr-o casă cu mâinile ridicate și se predau, întinși cu fața în jos pe pământul, în timp ce soldații ucraineni cu puști de asalt îi țin sub amenințarea armei. La un moment dat, se aud împușcături și apoi se pierde imaginea din clip.

Partea ucraineană susține că unul dintre militari a ieșit din casă cu o armă și de aceea ucrainenii au tras. Autoritățile de la Kiev au promis însă că vor investiga, declarând că vor apela la Convenția de la Geneva, care se ocupă de tratamentul prizonierilor de război.

Televiziunea de stat rusească, în orele de maximă audiență, ilustrează clar modul în care Kremlinul își pregătește populația pentru ură și brutalitate. Pe de o parte, ei aplaudă distrugerea sistemelor de încălzire pentru a ajuta la anihilarea ucrainenilor și, pe de altă parte, deplâng că ucrainenii sunt zombi spălați de creier, care tânjesc la eliberarea Rusiei.

Meanwhile in Russia: a lawmaker argues that the strikes against Ukraine’s critical infrastructure are meant to express Russia’s „holy hatred” towards Ukrainians and prompt them to overthrow Zelensky. Others pontificate that freezing Ukrainian civilians will prompt a capitulation. pic.twitter.com/5NXSxnl4B4

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 19, 2022