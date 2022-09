Război în Ucraina, ziua 202. Contraofensiva ucraineană a lăsat Rusia fără replică. Zelenski nu va negocia cu Moscova. Se cere demisia lui Putin

Contraofensiva armatei ucrainene a lăsat Rusia fără replică. Mai mulți oficiali din Statele Unite estimează că Moscova și-a cedat în mare măsură teritoriile capturate în apropiere de Harkov. În plus, mulți soldați ruși au bătut deja în retragere și au trecut granița înapoi în Rusia, potrivit Reuters. Generalul-maior Dmitro Marșenko a declarat că forțele ucrainene au eliberat 13 localități din sudul Ucrainei.

În urma acestui eșec, Rusia l-ar fi înlăturat pe generalul-locotenent Roman Berdnikov de la conducerea Districtului Militar de Vest al armatei, scrie Inside Over.

Comandamentul militar al Federației Ruse a încetat să mai trimită noi unități în Ucraina în urma unei contraofensive ucrainene dramatice care a remodelat războiul și a zdruncinat Moscova, a declarat luni Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru CNN că țara sa nu va accepta niciun fel de variantă a „acordurilor de la Minsk” și că armata sa va lupta să recupereze toate teritoriile ocupate de ruși. A spus însă că nu poate oferi dedații despre detalii despre acţiunile operaţionale ale Forţelor armate ale Ucrainei pe câmpul de luptă.

„Scopul principal al dezocupării este ca să nu i se mai permită Rusiei să continue ocupaţia foarte lentă pe care a început-o în 2014. Nu vom sta pe loc. Vom continua încetişor să înaintăm constant. Nu vom mai vorbi cu ei altfel. De îndată ce am rămâne şi am sta, ştiu că unele state ne-ar împinge spre procesul de la Minsk. Vreau ca lumea să înţeleagă, sunt lucruri diferite. O rezolvare diplomatică şi „Minsk-2-3-5-10“ sunt două lucruri diferite. Minsk este o bucată de hârtie goală pentru a oferi Rusiei o pauză înainte de următoarea invazie”, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres.

#ArmedforcesofUkraine reached the border with Russia in the Kharkiv region near the village of Ternova. The corresponding video was published by the head of the Office of the President, Andriy Yermak. #UkraineNews 🇺🇦 pic.twitter.com/JgIXJs3ZbV

— StandwithUkraine (@UkrainePicture) September 12, 2022