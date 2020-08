Un angajat al companiei americane Goodyear a difuzat o prevedere din regulamentul de ordine interioară al firmei care interzice purtarea la locul de muncă a unor articole vestimentare cu sloganuri politice, în special „Make America Great Again”.

Drept urmare, Donald Trump a cerut boicotarea anvelopelor Goodyear.

Angajarul companiei a dezvăluit că regulamentul de ordine interioară consideră „inacceptabilă” purtarea hainelor inscripționate cu sloganul de campanie al liderului Republican sau alte însemne politice.

„Nu cumpărați pneuri Goodyear”, a scris pe Twitter Donald Trump. „Au anunțat interzicerea șepcilor MAGA” (acronimul „Make America Great Again”).

Don’t buy GOODYEAR TIRES – They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020

O fotografie care pare a fi fost făcută cu ocazia unui curs de instruire internă a circulat intens pe rețelele de socializare, devenind virală. Ea înfățișează un tabel care arată ce mesaje pot sau nu fi afișate de angajați la locul de muncă.

Sorry, @goodyear, I’ll never buy anything that has your name on it again. Thank you to whomever leaked this. 🇺🇸💙💙💙 pic.twitter.com/yAsfhm6N7t — Don Lanier (@dlljremsi) August 19, 2020

În categoria ACCEPTABIL se aflăde pildă „Black Lives Matter” („Viețile negrilor contează”) sau LGBT.

În schimb, sunt considerate INACCEPTABILE sloganurile „Blue Lives Matter” („Viețile polițiștilor contează”) și „All Lives Matter” („Toate viețile contează”) sau „Make America Great Again” sau orice tipuri de lozinci politice.

Potrivit canalului local 13 News, care a publicat această imaginea, prezentarea regulilor de mai sus ar fi fost făcută la uzina Goodyear din Topeka, Kansas, iar regulile ar fi fost emanate de la sediul central al companiei din Akron, Ohio.

Goodyear a reacționat tot pe Twitter, dând asigurări că „imaginea respectivă nu a fost nici creată, nici distribuită de compania Goodyear și nici nu face parte din cursurile noastre de formare privind diversitatea”.

Producătorul american de cauciucuri a menționat de asemenea că le-a cerut angajaților săi să nu își expună apartenența politică la locul de muncă, indiferent care ar fi aceasta.

Yesterday, Goodyear became the focus of a conversation that created some misconceptions about our policies and our company. Goodyear has always wholeheartedly supported both equality and law enforcement and will continue to do so. pic.twitter.com/oO6jUg2rTR — Goodyear (@goodyear) August 19, 2020

Însă polemica de pe rețelele de socializare a provocat companiei o pierdere serioasă la bursă: acțiunile Goodyear au înregistrat o scădere de 3,54% pe Wall Street.