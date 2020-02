”După ce Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis, luni, ca alegerile pentru conducerea PSD Arad să fie organizate din nou, deputatul Dorel Căprar, care a fost ales vineri preşedinte al organizației locale, a răbufnit.

Doar colegii mei mă pot demite de la PSD Arad, nu Ciolacu, nu Stănescu, nu Fifor și Coldea cu manevrele lor. A fost azi Comitetul Executiv Național al PSD, locul unde s-a ridicat problema situației de la Arad, unde noi am avut alegeri conform statutului partidului. În cadrul ședinței am fost acuzat de blat cu PNL, lucru pe care l-am negat evident prezentând și argumente în acest sens.

Am expus punctele mele de vedere dar și faptul că ceilalți doi colegi din PSD Arad doreau să facă o conferință în paralel. Conferința de la Arad a fost organizată statutar, întreg procesul de votare și desfășurarea conferinței fiind filmată. Am expus toate argumentele Comitetului Executiv dar nu s-a ținut seama de ele, acest lucru mă duce cu gândul la faptul că e de fapt o reglare de conturi pentru că am depus o adresă în 3 februarie la sediul central PSD prin care solicit explicații pentru cheltuirea banilor partidului și angajarea avocatei partidului pe o sumă aberantă.

De asemenea am depus o rezoluție pentru susținerea unui posibil viitor președinte PSD, în persoana domnilor Sorin Grindeanu, Vasile Dâncu și Radu Moldovan. Cam așa stau lucrurile la Arad, vorbim de răzbunări și polițe. Printre principiile de bază în judo este să nu subapreciezi adversarul, să îl respecți, să fii fair play, ceea ce nu s-a întâmplat la Arad cu acești presupuși adversari ai mei, iar aceste amânări sunt deservicii duse organizației.

Noi suntem în etapa desemnării candidaților. Aceste lupte puteau fi evitate. În continuare voi merge la toate conferințele organizate la Arad. Dacă colegii mei nu mă mai vor, doar ei mă pot demite de acolo, nu Ciolacu, nu Stănescu, nu Fifor cu manevrele lui”, a scris Căprar pe pagina sa de Facebook.

