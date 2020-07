După ce a reușit să ajungă la greutatea dorită, artista a lăsat inhibițiile la o parte și a completat garderoba cu tot felul de ținute îndrăznețe. Astfel, Alina Eremia a postat pe rețele sociale imagini care dovedesc că artista se simte extraordinar de bine în pielea ei.

Recent, vedeta a postat fotografie în care purta o bluză neagră și niște blugi formați din două părți. Imagina a strâns zeci de mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor. Cu toate acestea, unii au simțit nevoia să o ia peste picior pentru ținuta aleasă, scrie Spynews.

Internauții i-au lăsat o serie de comentarii amuzante, iar Alina nu a ezitat să le posteze cu mențiunea că are niște urmăritori simpatici. „Nu știu, dar trebuie să fie tare rece acolo dacă porți două perechi de pantaloni”, „Etajul nu cred că îl ghicesc, dar blugi cred că ai…4 perechi. Corect?”, sunt comentariile care i-au atras atenția Alinei Eremia.

„Urmăritorii mei sunt simpatici”, a scris vedeta în dreptul imaginii de pe Instagram.

Cale lungă până la celebritate

Îndrăgita vedetă păstrează o relație apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele sociale, dar nu mulți îi cunosc secretele „bine” păstrate.

Până să ajungă la statutul de vedetă, Alina Eremia a tras din greu, Drumul spre celebritate a fost pavat cu numeroase încercări, dar tuturor le-a făcut față cu brio și a reușit să își îndeplinească visul.

„Am avut prima dezamăgire când am vrut să-mi încep cariera solo, am vrut să-mi urmez visul de a avea o carieră solo. Îmi doream să continui această evoluție, dar eram în trupă, în Lala Band. Am fost dezamăgită pentru că oamenii nu mi-au dat o șansă, studiourile… Nu au fost întotdeauna ușile deschise, a durat destul de mult timp să-i conving că se poate, că muncesc mult la lucrul ăsta”, a dezvăluit Alina Eremia.