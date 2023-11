Război în Israel, ziua 32. Netanyahu promite „un viitor plin de speranță” pentru cei din Gaza

Război în Israel, ziua 32. Benjamin Netanyahu a abordat în discuțiile cu reprezentanții străini din țara sa perspectivele pentru populația din Fâșia Gaza în cadrul unei întâlniri desfășurate luni.

Netanyahu a subliniat că după eliminarea amenințării reprezentate de Hamas, Israel va lucra pentru a oferi locuitorilor din Gaza „un viitor real, plin de promisiuni și speranță”. De asemenea, premierul a subliniat că războiul cu Hamas depășește granițele locale și are implicații regionale semnificative.

„Victoria noastră este victoria voastră. Dacă Orientul Mijlociu cade în mâinile axei terorii, Europa va fi următoarea. Și nimeni nu va fi în siguranță”, a spus Netanyahu.

Statele Unite neagă discuții cu Iranul privind un armistițiu în Gaza

Statele Unite au respins afirmațiile făcute de Iran potrivit cărora oficiali americani au sugerat că ar căuta o încetare a focului în Gaza.

Luni, ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a comunicat agenției de știri Tasnim, afiliată guvernului, că în ultimele trei zile, SUA i-au transmis Iranului un mesaj cu privire la posibilitatea unei încetări a focului în Gaza.

„Chiar au întreprins unele acțiuni. Dar în practică, ei au sprijinit doar uciderea în masă și genocidul din Gaza”, a afirmat Amir-Abdollahian.

Întrebat de CNN, un purtător de cuvânt al Consiliului Național pentru Securitate al SUA a declarat că „această declarație este categoric falsă”.

„Am transmis Iranului clar că nu trebuie să caute să extindă conflictul. I-am avertizat cu privire la consecințele unei astfel de alegeri. De asemenea, am cerut public și în particular eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas.

Pentru a realiza eliberarea ostaticilor este necesară o pauză umanitară în lupte. Orice întârziere în acest proces depinde de acțiunile Hamas”.

ONU solicită urgent o încetare umanitară a focului în Gaza

Secretarul General al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat luni reporterilor că Gaza devine „un cimitir pentru copii”. Astfel, condițiile tot mai grave din enclavă fac necesară o încetare umanitară mai urgentă.

„Coșmarul din Gaza este mai mult decât o criză umanitară. Este o criză a umanității”, a declarat secretarul general reporterilor la sediul ONU din New York.

Guterres a precizat că, deși au sosit ajutoare umanitare din Egipt în Fâșia Gaza, volumul acestora este mult sub necesarul pentru a acoperi cerințele populației din teritoriul palestinian.

„Să fim clari, punctul de trecere Rafah nu are capacitatea de a procesa camioanele cu ajutoare la scara necesară”, a spus mai spus el.

Victimele civile din Gaza, de ordinul miilor

Statele Unite au recunoscut că numărul victimelor civile în Gaza se ridică la „mii”. Confirmarea a venit de la un purtător de cuvânt al Pentagonului, refuzând totuși să furnizeze un număr exact.

Precizarea oficialului american vine în contextul în care Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a anunțat luni că peste 10.000 de palestinieni au murit de la începutul războiului.