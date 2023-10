Război în Israel, ziua 3. Rachete Hamas lansate asupra aeroportului internațional din Tel Aviv. Apel pentru un guvern de uniune națională în Israel. Update

Update 2: Război în Israel. Mai mulți miniștri de la Tel Aviv, printre care cel al Finanțelor și cel al Economiei fac apel pentru formarea unui guvern de uniune națională. Aceștia invocă starea de conflict în care se află țara, de sâmbătă.

„Israelul este în război. A venit timpul pentru formarea unui guvern de uniune națională. Într-un moment atât de complex trebuie să lăsăm diferențele deoparte și să ne unim împotriva inamicului care vrea să ne distrugă. (…) Luptătorii IDF (Forțelor Armate- n.red) vor lupta pentru statul Israel și trebuie să-i susținem cu un guvern de uniune care să reprezinte întregul popor. Trebuie să stabilim un guvern de uniune chiar astăzi și să câștigăm războiul împreună”, a declarat luni ministrul Economiei și Industriei, Nir Barkat.

Update 1: Război în Israel. Un înalt oficial american al Apărării consideră că urmează o invazie terestră a armatei Israelului în Fâșia Gaza. În opinia asa, aceasta va începe în următoarele 48-72 de ore. Pe de altă parte, informații neconfirmate susțin că guvernul egiptean a fost notificat de Hezbollah că se va alătura războiului dacă Armata israeliană va lansa o invazie terestră a Fâșiei Gaza.

În acest context, forțele israeliene au găsit un tunel lângă Kfar Aza prin care circa 70 de teroriști se infiltraseră în Be’eri. Cei mai mulți dintre ei au fost uciși în luptă.

Război în Israel. Organizația Hamas a anunțat că lansează atacuri ce vizează aeroportul internațional din orașul Tel Aviv. Au fost lansate peste 150 de rachete din Fâșia Gaza. Pe de altă parte, bateriile Iron Dome încearcă să intercepteze cât mai multe rachete posibil.

Avioanele israeliene continuă să lovească cu rachete Fâșia Gaza pentru a „spulbera capacitățile de luptă ale grupării teroriste Hamas”. Printre țintele lovite î-au numărat mai multe posturi de comandă. Atacurile aeriene au lovit o clădire care găzduiește agenți Hamas. De asemenea, au fost vizat un centru de comandă folosit de un înalt oficial din forțele navale ale Hamas.

Hamas has announced their attempt to Target the International Airport in the City of Tel Aviv right now with over 150 Rockets having been launched from the Gaza Strip; Iron Dome Batteries are trying to Intercept as many Rockets as possible. pic.twitter.com/2FHESGz6jM — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023

Statele Unite își întăresc prezența în Orientul Mijlociu

Statele Unite își vor trimite cel mai mare portavion USS Gerald R. Ford în Marea Mediterană pentru a oferi sprijin armatei israeliene, IDF. Informația a fost confirmată de șeful Pentagonului, Lloyd Austin.

USS Gerald R. Ford va fi însoțit de mai multe nave militare, dar și de escadrile de avioane de luptă. Washingtonul este de părere că atacul lansat de Hamas a fost menit să perturbe o potențială normalizare a relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită, relatează Reuters.

„Am ordonat deplasarea Grupului de atac al portavioanelor USS Gerald R. Ford în Mediterana de Est. Acesta include portavionul USS Gerald R. Ford (CVN-78), crucișătorul cu rachete ghidate din clasa Ticonderoga USS Normandy (CG 60), precum și distrugătoarele cu rachete ghidate din clasa Arleigh-Burke USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) și USS Roosevelt (DDG 80). De asemenea, am luat măsuri pentru a spori escadrilele de avioane de luptă F-35, F-15, F-16 și A-10 ale Forțelor Aeriene ale SUA din regiune. Statele Unite mențin forțe pregătite la nivel global pentru a consolida și mai mult această postură de descurajare, dacă este necesar”, a anunțat Lloyd Austin.

Masacrele comise de Hamas în orașele din Israel, dar și replicile IDF riscă să declanșeze un nou război major în Orientul Mijlociu.

Adjunct Hamas luat prizonier de marina israeliană

Marina israeliană l-a reținut pe adjunctul comandantului Hamas, a anunțat IDF, conform The Times of Israel. Conform sursei citate, unitatea Shayetet 13 a Marinei Militare l-a luat în custodie pe comandantul adjunct al diviziei sudice a forței navale a Hamas din Gaza. Este votrba despre Muhammad Abu Ghali.

„Suspectul este reținut și este în prezent interogat de către instituția de apărare”, precizează Forțele de Apărare Israeliene.

Oficialii din Tel Aviv nu au dat detalii privind modul în care a fost capturat Abu Ghali.

Un nou bilanț indică 700 de victime israeliene

Un nou bilanț al autorităților de la Tel Aviv indică faptul că peste 700 de israelieni au fost ucişi în atacul teroriștilor Hamas. Informația a fost transmisă de AFP care citează surse ale armatei. Pe de altă parte, armata israeliană a anunțat că au fost înregistrați 2.150 de israelieni răniţi. Acest bilanț are în vedere toate datele colectate începând de sâmbătă dimineaţă.

Mai mulţi cetăţeni americani au fost ucişi în atacurile teroriste, conform unei declarații a unui ofciial american.

„Putem confirma decesul mai multor cetăţeni americani”, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate.

Mai multe agenții de presă au relatat despre masacrul comis la un festival muzical. Cel puţin 260 de cadavre au fost găsite la locul acestuia, care a fost vizat de ofensiva Hamas. Militanții palestineni au atacat participanţii la evenimentul care se desfăşura în apropierea graniţei cu Fâşia Gaza.

Bilanţul a continuat să crească în week-end pe măsură ce forţele israeliene au avansat în zonele atacate şi au descoperit mai multe cadavre.

Israeli Airstrikes just now near the Shore in Central Gaza causing a Large Explosion with multiple Secondaries suggesting a Weapons Depot was Struck. pic.twitter.com/W5EZXQDESa — OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2023

Război în Israel. Școală UNRWA lovită de rachete

Armata israeliană a continuat să lovească ținte din Fâșia Gaza ca replică la atacul militanților Hamas. O şcoală aparţinând Agenţiei de Ajutorare şi Lucrări a ONU pentru Refugiaţii Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) a fost lovită direct. Conform informațiilor prezentate de DPA, clădirea a fost „avariată grav” în atacurile de retorsiune ale forţelor israeliene în Fâşia Gaza, informează luni dpa.

„Şcoala care adăposteşte peste 225 de persoane a fost grav avariată. Nu au fost înregistrate victime printre cei strămutaţi, dar şcoala a suferit pagube structurale semnificative”, a spus agenţia ONU într-un comunicat.

UNRWA a spus că adăposteşte peste 73.000 de persoane strămutate intern în 64 din şcolile sale din Fâşia Gaza.

This morning, approximately 2,200 rockets were launched from the Gaza Strip into Israeli territory.

In parallel, a number of terrorists infiltrated into Israeli territory in southern Israel.

In response, the IDF has launched Operation “Swords of Iron”. pic.twitter.com/cBaYeaSOcu — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

Consiliul de Securitate al ONU, divizat

Mai mulţi membri ai Consiliului de Securitate al ONU au condamnat ofensiva surpriză a mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului. Statele Unite au regretat lipsa unanimităţii în timpul acestei întâlniri de urgenţă cu uşile închise, informează AFP. Aceasta după ce, înainte de sesiune, Statele Unite au cerut membrilor Consiliului să condamne ferm „actele teroriste odioase” ale Hamas.

„Un număr mare de ţări au condamnat atacurile Hamas. Dar, evident, nu toate. (…) Îl puteţi identifica cu siguranţă pe unul dintre ei fără ca eu să spun ceva”, a declarat adjunctul ambasadorului american Robert Wood, la finalul întâlnirii.

El a făcut aluzie la Rusia, ale cărei relaţii cu Occidentul s-au degradat în contextul războiului de invazie pe care l-a declanșat în Ucraina. Potrivit diplomaţilor, nici un stat nu a făcut o propunere pentru o declaraţie comună. De altfel, Consiliul de Securitate este divizat în dosarul israeliano-palestinian.

„Mesajul meu a fost în favoarea încetării imediate a luptei, a unei încetări a focului şi a unor negocieri semnificative”, a declarat ambasadorul rus Vassili Nebenzia.

Omologul său chinez, Zhang Jun, a condamnat „toate atacurile împotriva civililor”. El a insistat asupra necesităţii revenirii la un proces de pace pentru a obţine o soluţie cu două state.

Război în Israel. Iranul acuzat de implicare în atacurile Hamas

Preşedintele israelian Isaac Herzog a acuzat Iranul de implicare în atacurile declanșate de organizația Hamas. Potrivit acestuia, oficialii de la Teheran sunt parţial responsabili pentru atacul declanșat sâmbătă. El a adăugat că războiul nu se va încheia rapid, informează dpa.

„Păcatul de neiertat” este nu doar că a fost „condus de o organizaţie teroristă criminal”, „ci şi de o axă malefică a cărei bază se află în Iran”, a afirmat şeful statului israelian. Reprezentanţii Iranului, a spus Isaac Herzog, lucrează pentru a dezmembra Israelul.

„Un asemenea război nu se termină într-o clipă” şi urmează zile grele. (…) Statul Israel va câştiga şi de această dată. Nu avem altă opţiune. (…) Suntem în război pentru căminele noastre, a spus el.

Hezbollah, grupare militantă şiită care are relaţii apropiate cu Iranul, şi-a exprimat anterior solidaritatea cu Hamas. Hezbollah a revendicat duminică responsabilitatea pentru un tir de rachete din sud-estul Libanului în teritoriile ocupate de Israel.

Pe de altă parte, Iranul a negat implicarea în atacurile Hamas și în invazia Israelului. Delegația iraniană la Națiunile Unite a emis o declarație în acest sens.