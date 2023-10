Război în Israel. Ministrul informațiilor israeliene își dă demisia

Război în Israel. Ministrul Informaţiei, Galit Distel, a anunțat că își dă demisia. Presa israeliană a aflat că Ministerul Diasporei și Ministerul de Externe se vor ocupa de activitățile de informare. Distel a declarat că nu a găsit o justificare pentru această dublare a puterilor.

„La începutul săptămânii, şeful sistemului informaţional a decis să desemneze Ministerul Diasporei să fie responsabil pentru activităţile de informare ale Statului Israel pe arena internaţională, alături de activităţile curente ale Ministerului de Externe. Afaceri.Respect această decizie”, a anunțat Distel.

Galit Distel a mai spus că binele Israelului este pe primul loc și că Ministerul Diasporei are mai multe resurse. Aceasta a recunoscut și că Israel trece printr-o perioadă foarte grea și că are nevoie de ajutorul tuturor.„Ministerul Diasporei are mult mai multe resurse, forţă de muncă, puteri şi unităţi de sprijin decât Ministerul Informaţiilor, care şi-a primit bugetul iniţial în urmă cu doar 17 săptămâni şi este încă în faza de înfiinţare. Ego la o parte – binele Israelului este pe primul loc. , cu siguranţă în timpul unui război atât de dificil”, a declarat aceasta.

Război în Israel. Explicația lui Galit Distel

Distel a declarat că Ministerul Informațiilor a avut sarcina de a întări reziliența națională. Înainte de a își da demisia, ea a reamintit că există multe organizații civile care fac treabă bună.

„Ministerul Informaţiilor i s-a atribuit sarcina de a întări rezilienţa naţională. Cu toate acestea, există deja un ministru foarte talentat pentru rezilienţa naţională, există Comandamentul Frontului Intern, există organizaţii civile care fac lucrare sfântă şi, să fiu sincer – nu pot găsi vreo justificare pentru această dublare a puterilor”, a încheiat Distel, potrivit Mediafax.

Rețelele de socializare, principalele surse de fake-news

Israelul se confruntă și cu o altă problemă. Platforma de socializare X a lui Elon Musk este principala sursă de fake-news. Unele imagini postate nu au nicio legătură cu conflictul din Israel. Spre exemplu, imaginile cu militanții Hamas care ar fi zburat peste zid cu parapantele. Acestea erau de fapt cu parașutiști egipteni. Aceștia din urmă făceau parașutism peste Academia Militară Egipteană din Cairo.

A fost postat și un videoclip în care evreii fug în timp ce sunau sirenele raidului aerian în Ierusalim. Nici acesta nu are legătură cu războiul.