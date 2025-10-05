Război între serviciile secrete din Ucraina. SBU și NABU, acuzații de trădare și corupție

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Național Anticorupție (NABU) sunt implicate într-un conflict fără precedent. Percheziții, arestări și acuzații de trădare zguduie sistemul ucrainean, iar experții avertizează că singurul beneficiar al acestei crize este Rusia.

Tensiunile dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Național Anticorupție (NABU) au ajuns la cote explozive. Potrivit unei investigații publicate de The Kyiv Independent, cele două instituții se acuză reciproc de abuzuri, trădare și legături cu Rusia.

Conflictul a fost alimentat de o serie de percheziții, arestări și dezvăluiri publice, care au scos la iveală o luptă de putere între taberele loiale Biroului Președintelui Volodimir Zelenski și structurile independente din justiție.

SBU, perceput ca fiind fidel administrației prezidențiale, a acuzat mai mulți angajați ai NABU de colaborare cu Moscova. În replică, activiștii anticorupție au vorbit despre o tentativă de intimidare a investigatorilor care anchetau oameni din anturajul șefului statului.

Originea conflictului datează din vara anului 2025, când președintele Zelenski a promulgat o lege controversată care elimină o parte din independența procurorilor anticorupție. Documentul a fost criticat dur la Bruxelles, iar în Ucraina a generat cele mai mari proteste publice din timpul războiului.

Zelenski a justificat atunci măsura prin nevoia de a „curăța instituțiile de influența rusă”. Însă opoziția și societatea civilă au văzut în lege o tentativă de subordonare a NABU și a Parchetului Anticorupție (SAP). După reacțiile dure, președintele a promis revizuirea actului, însă confruntarea instituțională nu s-a oprit.

Cu o zi înainte de promulgarea legii, SBU a descins la sediul NABU și l-a arestat pe Ruslan Mahamedrasulov, șef de unitate de investigație, acuzându-l de complicitate cu Rusia.

Cazul Mahamedrasulov a devenit rapid punctul central al disputei. Criticii au susținut că ofițerul ar fi fost vizat pentru că investigase afacerile lui Timur Mindici, partener de afaceri al lui Zelenski și cofondator al companiei Kvartal 95.

Oficialii SBU au respins aceste acuzații, afirmând că Mahamedrasulov și tatăl său ar fi negociat vânzări ilegale de canabis către Daghestan. Avocații apărării susțin însă că înregistrările audio invocate de SBU sunt de calitate slabă și conțin referiri la Uzbekistan, nu la Rusia.

Centrul de Acțiune Anticorupție din Kiev, care acordă asistență juridică angajaților NABU, acuză SBU de încălcări de procedură și chiar de tortură. Procuratura Generală și Serviciul de Securitate neagă aceste afirmații.

La scurt timp, un alt anchetator NABU, Vitali Husarov, a fost arestat sub acuzația de trădare. În replică, NABU a deschis propriile dosare împotriva unor foști oficiali ai SBU, inclusiv a șefului departamentului de securitate cibernetică, Illia Vitiuk, acuzat de îmbogățire ilicită.

SBU a contraatacat, investigând un alt anchetator NABU pentru fals în declarații de avere. Practic, cele două instituții își anchetează acum oamenii una alteia, într-un conflict fără precedent în Ucraina post-2014.

Un episod controversat a amplificat suspiciunile privind implicarea politică a administrației prezidențiale. Deputatul fugar Fedir Hrîștenko, acuzat de trădare, a revenit în țară din Dubai în condiții neclare.

Potrivit surselor judiciare citate de The Kyiv Independent, adjunctul șefului SBU, Oleksandr Poklad, ar fi negociat în secret revenirea acestuia cu acordul Biroului Președintelui. Deși oficial Procuratura susține că Hrîștenko s-a întors „de bunăvoie”, presa ucraineană relatează că deputatul ar urma să depună mărturie în mai multe dosare care vizează chiar angajați ai NABU.

Acest episod a alimentat percepția că SBU acționează la ordin politic, iar dosarele anticorupție riscă să devină instrumente de presiune în bătălii interne.

În paralel, SBU se confruntă și ea cu acuzații de infiltrare rusă. Generalul Serhii Duka, coordonator al operațiunilor împotriva NABU, este suspectat că ar avea rude cu pașapoarte rusești. Serviciul de Securitate afirmă că Duka a informat instituția despre această situație și respinge orice acuzație de trădare.

Analiștii politici de la Kiev avertizează că actuala criză internă dintre instituțiile-cheie ale Ucrainei slăbește statul într-un moment critic, în plin război cu Rusia. „Singurul beneficiar al acestui conflict este Kremlinul”, scrie The Kyiv Independent, citând oficiali din ambele tabere.

Mai multe surse din cadrul administrației ucrainene au declarat pentru publicație că Biroul Președintelui ar fi interesat să mențină tensiunea pentru a controla mai ușor anchetele sensibile care vizează anturajul politic de la Kiev.