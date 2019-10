Candidatul la postul de comisar european trebuie audiat în Parlamentul României, înainte ca propunerea să fie discutată la Bruxelles, consideră Ioan Mircea Paşcu, fost ministru al apărării, fost vicepreşedinte al Parlamentului European.

Trebuie sau nu audiat candidatul României pentru Comisia Europeană?

După ce a făcut publică această intenție, spunând că premierul Dăncilă este la curent cu candidatura lui, socialdemocratul Ioan Mircea Paşcu a revenit cu o nouă postare, în care critică faptul că pesedistul Florin Iordache nu a supus la vot propunerea unui deputat USR care a cerut miercuri ca propunerea de comisar european să fie audiată în comisiile Parlamentului României.

„Și deputatul USR Iulian Bulai a cerut, miercuri, în plen, ca propunerea de comisar european să fie audiată în comisiile Parlamentului României. Solicitarea nu a fost supusă la vot, Florin Iordache susținând că legea nu specifică dacă audierea în țară trebuie făcută înaintea celei din PE”, mai scrie Pașcu.

„Și dacă audierea în comisiile respective are loc după intrarea în pâine a Comisiei Europene, ca urmare a votului pozitiv în Parlamentul European, iar rezultatul este unul negativ, mai crede cineva că persoana va mai putea fi scoasă din funcție?”, se mai întreabă fostul europarlamentar.

„Hai să fim serioși!? Propunerea de comisar, nu comisarul trebuie audiată/audiat!”, a mai scris Ioan Mircea Paşcu.

Și tot ieri, fostul europarlamentar a atras atenția că, „în timp ce Romania bâjbâie sa-și nominalizeze candidatul pentru postul de comisar, la Bruxelles, in Parlamentul European, se desfășoară pe banda rulantă audierile in comisiile de specialitate a candidaților celorlalte state membre”.

Autopropunerea

Paşcu, și-a anunțat ieri, pe Facebook, dorința de a candida la postul de comisar european al României pe transporturi, inclusiv mobilitate militară.

„Doresc sa fac public faptul ca mi-am anunțat candidatura la postul de comisar al României pe transporturi, inclusiv mobilitate militara.

Doamna Prim-Ministru este la curent cu candidatura mea.

In sprijinul acestei candidaturi, aduc câteva argumente:

1. In calitate de Comisar Desemnat in Comisia Juncker, declarația mea de interese a fost evaluată de Comisia JURI, care nu a depistat nicio neregula;

2. Am activat 14 ani in Parlamentul European, ultimii 5 ani, in calitate de Vicepreședinte…”, a fost postarea politicianului PSD.

Interimat cu scandal

Fost vicepreședinte al Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu a fost recent în centrul unui scandal referitor la ocuparea, interimară, a locului României din Comisia Europeană, rămas vacant după ce Corina Crețu, fost comisar pentru Politici Regionale, a demisionat pentru a deveni europarlamentar.

România a vrut să o înlocuiască pe Corina Crețu, fostul comisar pentru dezvoltare regională, care a revenit în Parlamentul European, cu Ioan Mircea Pașcu.

Dar, după ce a cerut României și Estoniei să nu nominalizeze noi comisari pentru doar câteva luni, Jean Claude Juncker a decis că nu le va acorda celor doi interimari niciun portofoliu. În plus, Parlamentul European nu i-a validat pe cei doi în ultma sesiune plenară din iunie, astfel că Pașcu și Simson nu și-au preluat încă mandatele, ceea ce înseamnă că, practic, nu ar servi în Comisie decât câteva săptămâni.

Cine este propunerea României

Conform informațiilor de pe site-ul MAE, Melania-Gabriela Ciot a fost numită în funcția de secretar de stat pentru afaceri europene, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la data de 20 septembrie 2017.

Este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, iar în 2015 a obținut abilitarea pentru conducerea de doctorate în domeniul relații internaționale și studii europene. În cadrul Facultății de Studii Europene este Directorul Școlii Doctorale „Paradigma Europeană” (relații internaționale și studii europene) și coordonează programele de masterat Management și negocieri internaționale și europene și Cultural Diplomacy and International Relations.

