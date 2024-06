Război în Ucraina, ziua 834. Volodimir Zelenski negociază cu Qatarul, în joc e o mare miză

Războiul din Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 834. Apărarea antiaeriană a pus la pământ 22 din cele 27 de drone lansate de Moscova în cursul nopții.

Avioanele fără piloți au fost lansate din regiunea Kursk și din Crimeea anexată ilegal în 2014. Ucraina a interceptat dronele deasupra regiunilor Herson, Sunny, Poltava și Nikolaev. În tot acest timp președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat în Qatar pentru discuții în marja summitului de pace din Elveția.

Liderul de la Kiev va aborda probleme extrem de delicate precum rolul Qatarului în returnarea copiilor ucraineni deportați în Rusia. Joe Biden este marele absent al summitului de pace, însă delegația Statelor Unite va fi condusă de Kamala Harris. Chiar dacă președintele american nu va participa, va participa în schimb Emmanuel Macron.

Franța intenționează să extindă pachetul de ajutoare pentru Ucraina. Volodmir Zelenski speră de la summitul de pace o bază mai mare de sprijin în rândul statelor occidentale, astfel încât Operațiunea Specială de Eliberare să ajungă la final. În discursul de noapte adresat națiunii, liderul ucrainean a menționat că Rusia și-a reluat asaltul asupra regiunilor din estul Ucrainei aflate pentru moment sub controlul Kievului.

„Sunt recunoscător fiecărei unități, comandant și soldat care a ajutat la stabilizarea direcției Harkov”, a declarat președintele ucrainean. Într-un context mai larg, președintele ucrainean a făcut referire la eforturile statelor occidentale în sprijinirea trupelor Kievului cu arme, muniție și echipamente cu o rază de acțiune mai mare.

I am grateful to every unit, commander, and soldier who helped stabilize the Kharkiv direction.

We make every effort, step by step, to ensure that Russia sees that we have the ability to respond to its every attempt to expand the war and increase pressure on Ukraine. And we… pic.twitter.com/VKsg0DjgKq

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2024