Război în Ucraina, ziua 683. Atac cu rachete rusești în Donețk. Cinci copii au murit

Război în Ucraina, ziua 683. „Unsprezece morți, inclusiv cinci copii – acestea sunt consecințele pentru moment ale atacurilor din districtul Pokrovsk”, a scris Vadîm Filașkin pe aplicația de mesagerie Telegram.

Pokrovsk este situat în zona controlată de Ucraina, la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de Donețk, centrul regiunii sub control rus. Atacul cu rachete de către forțele ruse a implicat sistemul S-300. Cu toate acestea, guvernatorul nu a oferit detalii privind numărul exact de rachete folosite de Rusia pentru a viza această zonă.

Sistemul S-300, inițial proiectat pentru apărarea antiaeriană, a fost utilizat de Rusia în atacuri împotriva unor ținte din Ucraina. Cu toate acestea, rachetele S-300 au demonstrat o precizie redusă în aceste situații.

By preliminary information, 11 people were killed by the strikes, 5 of them children. pic.twitter.com/VvnQG7qSPJ

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod și-a luat angajamentul de a sprijini la relocarea civililor îngrijorați de recentele atacuri ucrainene.

Belgorod, aflat în apropierea nordului Ucrainei, a fost supus unor serii de atacuri din partea Ucrainei. Într-un incident recent, cel puțin 25 de persoane au murit în urma unui atac asupra orașului Belgorod.

Ucraina a vizat constant regiunile ruse din apropierea graniței, dar atacul din 30 decembrie asupra Belgorodului este considerat unul dintre cele mai mortale incidente raportate. Acesta a urmat celei mai mari asalturi aeriene ruse a conflictului, care a ucis cel puțin 47 de persoane în Ucraina.

Adresându-se direct rezidenților din Belgorod, Gladkov a spus: „Văd mai multe solicitări pe rețelele de socializare în care scrieți: „Ne este frică, ajutați-ne să ajungem într-un loc sigur””.

„Desigur, vom ajuta! Mai multe familii au fost deja transportate. Facem tot ce depinde de noi” a adăugat Gladkov.

Guvernatorul a afirmat că biroul său a relocat anterior persoane ale căror case din districtul Shebekinsky al regiunii au fost deteriorate în urma bombardamentelor. În acest caz, un mic grup de rezidenți a primit adăpost în timp ce locuințele lor erau reparate, potrivit CNN.

Soțiile rușilor mobilizați să lupte în Ucraina au depus simbolic flori sâmbătă la flacăra eternă de la Mormântul Ostașului Necunoscut de sub zidul Kremlinului. Acest act a fost un semn de protest, prin care aceste femei au cerut întoarcerea soților lor de pe frontul din Ucraina.

De mai multe luni, nemulțumirea crește printre rudele celor mobilizați la ordinul lui Vladimir Putin în septembrie 2022.

Acest subiect delicat reprezintă o provocare pentru autorități, care până acum au evitat să reprime această mișcare de nemulțumire în devenire.

„Vrem să atragem atenţia autorităţilor şi publicului asupra apelului nostru. Am încercat mai multe mijloace. Am lansat un apel scris către parlamentari, oficiali, administraţii, dar nu am fost auzite”, a explicat pentru AFP Maria, director de vânzări în vârstă de 47 de ani.

Soţul ei a fost mobilizat în noiembrie 2022. „Nu este corect. Sunt civili, nu sunt soldaţi”, pledează ea, înainte de a adăuga: „Bărbaţii noştri nu pot sta acolo atât de mult timp”.

Război în Ucraina, ziua 683. Procuratura din regiunea estică Harkov a prezentat sâmbătă ceea ce susține că ar fi noi dovezi privind utilizarea de către Rusia, în recentele sale atacuri asupra Ucrainei, a unor rachete furnizate de Coreea de Nord, prezentând fragmentele unei rachete.

Un consilier de rang înalt al președintelui Volodimir Zelenski a afirmat vineri că, săptămâna aceasta, Rusia a atacat Ucraina cu rachete furnizate de Coreea de Nord, marcând prima dată când s-a întâmplat acest lucru de la începutul invaziei în februarie 2022.

Russian „military correspondents” claim this is evidence of the North Korean missile being used in Russian attacks on Kharkiv on January 2nd.

The best possible response to this is giving Ukraine long-range ATACMS and Taurus missiles. https://t.co/AfuLOs1FjF pic.twitter.com/WT94JmR1NC

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 5, 2024