Război în Ucraina, ziua 456. Ucraina caută susținere împotriva Rusiei în Africa. Moscova amenință cu represalii după raidul din Belgorod

Ministrul Apărării de la Moscova, Serghei Șoigu, a comentat raidul voluntarilor ruși în regiunea Belgorod amenințând că va reacționa „extrem de dur și rapid”. Rusia a comunicat că formațiunile naționaliste au fost blocate și înfrânte cu ajutorul loviturilro aeriene și a tirurilor de artilerie, dar și prin acțiuni active ale unităților Grănicerilor din Districtul Militar de Vest, a declarat Șoigu.

Ucraina a respins în mod repetat intrarea pe teritoriul Rusiei pe 22 mai. Mai mult, New York Times a confirmat că forțele ucrainene s-au angajat doar în protejarea frontierei în cazul în care armata rusă ar decide să lanseze un contraatac. O incursiune de două zile din Ucraina la granițele de vest ale Rusiei ar putea forța Kremlinul să devieze trupele de pe linia frontului. Aceasta în timp ce Kievul pregătește o contraofensivă majoră pentru a da Moscovei o lovitură psihologică, potrivit analiștilor militari citați de Reuters.

Experții spun că cel mai mare raid transfrontalier de la invadarea Ucrainei de către Rusia, a fost aproape sigur coordonat cu forțele armate ale Ucrainei, conform Reuters.

„Ucrainenii încearcă să-i tragă pe ruși în direcții diferite pentru a provoca goluri. Rușii sunt forțați să trimită întăriri. Vor trebui să răspundă la asta și să pună trupe acolo și apoi să aibă o mulțime de trupe de-a lungul zonei de frontieră, chiar dacă s-ar putea să nu fie așa cum vin ucrainenii”, a declarat Neil Melvin, analist la Royal United Services Institute (RUSI).

Incursiunea de la Belgorod a avut loc departe de epicentrul luptei din regiunea Donbas din estul Ucrainei și la aproximativ 160 de km de liniile frontului din regiunea de nord Harkiv.

Mark Galeotti, directorul companiei de consultanță Mayak Intelligence din Londra și autor al mai multor cărți despre armata rusă, a declarat că cele două grupuri includ ruși anti-Kremlin, de la liberali și anarhiști până la neonazişti.

The Russians who carried out the Belgorod raid are already in Ukraine. In these photos, taken in the Sumy region, are fighters of the Russian Volunteer Corps and the „Freedom of Russia” legion.

The „Russian Volunteer Corps” claims that two of their fighters were injured as a… pic.twitter.com/G8XxvIZXxC

— NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2023