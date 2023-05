Război în Ucraina – Ziua 449. Rusia trimite forțe suplimentare la Bahmut, pentru a nu pierde orașul. Inventatorii rachetei Kinjal arestați pentru trădare

Bilanțul anunțat de Statul Major din Ucraina arată că armata Federației Ruse a pierdut în ultimele 24 de ore, 640 de soldați, nouă tancuri și 17 transportoare blindate.

Pentru a nu pierde complet orașul Bahmut, Rusia a trimis patru batalioane de parașutiști, care au primit ordin să lupte spre centrul orașului. Forțele ruse s-au angajat să-și consolideze efortul ofensiv tactic în zona Bahmut, în ciuda concentrării aparente a Ucrainei pe contraatacuri limitate și localizate.

#Ukraine: The Ukrainian 95th Air Assault Brigade destroyed a Russian T-64BV tank in the forests of #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/EUtOVJjfUR

