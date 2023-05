Război în Ucraina, ziua 445. Pierderi pentru Armata Rusă: Două avioane de luptă și două elicoptere au fost doborâte lângă graniță

Autoritățile militare ruse au confirmat pierderile suferite de aviația de vânătoare, dar nu au oferit alte informații.

Unii analiști militari, care monitorizează conflictul dintre Ucraina și Rusia, susțin că cele patru aparate de zbor, au fost doborâte de ucraineni, cu ajutorul unor rachete moderne sol aer, primite de la aliații NATO.

One of the worst days ever for the Russian Air Force: Today, at least 4 aircraft- an Su-34 strike jet, an Su-35 fighter and two Mi-8 helicopters, were shot down by anti-air missiles over Bryansk Oblast within Russia.

So far it is unclear what kind of missiles were used. pic.twitter.com/LjipZShRWC

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 13, 2023