Război în Ucraina – Ziua 414. Șeful CIA: Putin a căzut în propria capcană. Primele imagini cu rachetele care au distrus crucișătorul Moskva

Forțele armate ucrainene anunță că au distrus o stație de bruiaj folosită de armata rusă, în zona Donețk. Pentru distrugerea acestei stații a fost folosită o rachetă HIMARS.

”În sectorul Donețk, operatorii Forțelor Armate Ucrainene, împreună cu Forțele de Apărare, au efectuat un set de măsuri pentru a localiza poziția stației automate de bruiaj R-330Zh Zhytel. Stația a fost localizată destul de departe în spatele liniei de contact. Coordonatele au fost transmise cu promptitudine militarilor uneia dintre unitățile de rachete și artilerie”, se arată în comunicarea armatei ucrainene.

#Ukraine: Two very valuable assets- a Russian R-934BMV UHF jammer and R-330ZH Zhitel jamming and radio reconnaissance station- were destroyed by the Ukrainian 92nd Mechanized and 40th Artillery Brigades using GMLRS in Pokrovske, #Luhansk Oblast. pic.twitter.com/IEHZhocIu1

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 11, 2023