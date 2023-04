Război în Ucraina, ziua 411. Rușii înaintează încet dar sigur în Bahmut. Elveția și-a crescut vânzările de medicamente în Rusia

Luptele din orașul Bahmut sunt dintre cele mai dificile deoarece combatanții din ambele tabere sunt foarte aproape unii de alții. Serhii Șerevati, un purtător de cuvânt al Grupării de Est a Forțelor Armate din Ucraina, a precizat că linia de aprovizionare a apărătorilor ucraineni a rămas deschisă.

„Dar ruta de aprovizionare este încă deschisă, iar forțele ucrainene își mențin pozițiile”, a spus el.

Potrivit spuselor sale, mercenarii din compania Wagner au fost „cei mai agresivi în direcția Bahmut”, dar parașutiștii și soldații de infanterie ruși luptă, de asemenea în zonă. Oficialul ucrainean a precizat că rușii au la dispoziție mai multe piese de artilerie pe care se bazează pentru a lovi orașul.

„Rușii dețin încă un avantaj semnificativ în materie de artilerie în zonele în care se desfășoară principalul lor atac. Aprovizionăm Bahmutul cu muniție, alimente și provizii, dar ne și scoatem răniții”, a mai spus Șerevati.

Bakhmut is holding on 🇺🇦Glory to the AFU💙💛! The truthful lyrics of the song that deeply touched me: “warriors of the world, we have chosen to fight as long as we are alive.” #Bahmut #Ukraine #GloryToUkraine pic.twitter.com/THEynmaVN8

Forțele rusești încearcă să preia controlul total asupra Bahmutului, a declarat armata ucraineană în ultima sa actualizare operațională. Rapoartele neoficiale indică faptul că forțele rusești își mențin înaintarea lentă prin centrul orașului și în părțile vestice.

Iuri Sirotiuk, un lansator de grenade ucrainean a precizat că situația din Bahmut este „foarte grea” pentru forțele Kievului, deoarece apărătorii ucraineni sunt depășiți numeric de trupele rusești și de mercenari.

„Bahmut rezistă, există aprovizionare, dar rușii ne depășesc numeric și dețin mai multă muniție. Este un iad în Bahmut. În prezent deținem flancul drept de apărare al orașului. Artileria inamică trage non-stop, precum și (tiruri cu lansatoare multiple de rachete) și aviația. Este foarte greu acum, deoarece artileria și tancurile rusești au venit foarte aproape, încearcă să tragă în tot. Au sosit parașutiști (inamici) cu arme. Din nefericire, inamicul este bine înarmat. În Bahmut nu duc lipsă de personal sau de muniție”, a spus Sirotiuk.

Rusia și-a mutat artileria și lansatoarele de rachete în interiorul granițelor orașului, iar acum distruge toate obstacolele din cale și înaintează printre ruine susțin apărătorii orașului.

Bakhmut:

Heavy fighting continues in the direction of the main train station most of the frontline is described as near the rail line.

To the south small counterattacks took place, heavy fighting continues.

The flanks of Bakhmut are stable the road to the west is dangerous. pic.twitter.com/fjMaNRQW9N

— WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) April 8, 2023