Război în Ucraina – Ziua 385. Rușii pierd foarte mult echipament militar. La Bahmut, ucrainenii încă rezistă

Pe toate direcțiile frontului de est, pe unde au încercat să înainteze, rușii au pierdut multă tehnică de luptă.

Statistica oferită de Statul Major ucrainean arată că rușii au pierdut doar azi după cum urmează: 740 de soldați, 10 tancuri, 15 blindate pentru infanterie, 16 tunuri de mare calibru, două sisteme de artilerie cu rachete, un sistem de război electronic, 11 drone și 13 camioane de aprovizionare cu carburanți sau cu muniție.

Pe frontul de la Bahmut, lucrurile au rămas ca și în zilele trecute. Ucrainenii au lansat un mic contraatac pentru a mări ”punga”, pe care armata rusă vrea să o strângă în zona respectivă. În acest contraatac, ucrainenii din Brigada 93 mecanizată au distrus un tanc T72.

Pe frontul din sud est, de la Ivanivske, soldații Brigăzii 5 de Infanterie au atacat pozițiile fortificate ale rușilor. Ei au folosit, combinat, tancuri, transportare blindate, rușii fiind obligați să se retragă.

Ukrainian forces from the 5th Assault Brigade attack a Russian position south of Ivanivske, Donetsk Oblast, utilizing a T-72B3 and M113 APC to clear the trench line. pic.twitter.com/MovTUMn7QY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2023

Pe direcția Vodyane, regiunea Donețk, rușii au încercat un atac asupra unor poziții ucrainene dar s-au trezit chiar ei atacați. Un tanc T 72 a fost distrus.

Vuhledar, a pair of unhealthy looking Russian tanks (T-80BV, T-72B3) sit turretless after running into accurate Ukrainian antitank fire. pic.twitter.com/t7vmk6N8Sv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 14, 2023

Mai departe, pe direcția Vuhledar, rușii au forțat din nou apărarea dar au pierdut multă tehnică de luptă, un tanc T80, un T 72 și alte tipuri de blindate.

Prigojin și-a găsit aliați în armata rusă

Evgheni Prigojin, liderul Wagner a postat din nou un mesaj în care arată să mercenarii lui au făcut joncțiunea cu o unitate de linie a armatei ruse, care a fost decimată în lupte.

Comentând întâlnirea cu comandantul uneia dintre brigăzile armatei, șeful mercenarilor Wagner a remarcat că ”băieții cu ochi tociți de durere și trădare” s-au alăturat ”wagnerienilor”. Acum brigada s-a întărit și acoperă unul dintre flancurile frontului de la Bahmut.

”Aceștia sunt oamenii care ar trebui să conducă armata rusă – simpli, de înțeles, corecți, cinstiți. Și așa sunt majoritatea soldaților. Pur și simplu am ratat momentul în care ticăloșii și intriganții neprofesioniști i-au zdrobit pe acești tipi umili și au început să-i împingă și să-i umilească”, a spus Prigojin.

Kazahstanul a confiscat proprietatea „Roscosmos”

Autoritățile fostei republici sovietice au decis să facă un pas demonstrativ, de decuplare de la interesele Rusiei.

Toate proprietățile operatorului cosmodromelor rusești (Centrul pentru Operarea Infrastructurii Spațiale Terestre, TSENKY) au fost sechestrate din cauza unei datorii de 26,4 milioane de dolari, după cum a raportat Kz24.

Astfel de măsuri au fost luate din cauza restanțelor apărute la evaluarea impactului asupra mediului al lansărilor de rachete Soyuz-5. Toate operațiunile financiare și retragerea valorilor și a bunurilor în Rusia sunt interzise. Șeful filialei kazahe a Agenției Centrale de Informații are interdicția să părăsească Kazahstanul până la finalul anchetei inițiate de Serviciul Executorilor Judecătorești.

Italia îl acuză pe șeful Wagner

Șeful Ministerului Apărării din Italia, Guido Crozetto consideră această parte a politicii Kremlinului, consideră că valurile de migrație din Africa, sunt ”în mare măsură din cauza clară a unei strategii de război hibrid, pe care grupul Wagner o desfășoară folosind influența sa în unele țări africane”.

Guido Crozetto a cerut UE și NATO să realizeze că provocarea migrației în masă este la același nivel cu atacurile cibernetice rusești în ceea ce privește nivelul de amenințare, iar toate acestea sunt „parte a confruntării globale”.

Serbia a cerut sancțiuni împotriva Federației Ruse

„Susțin introducerea de sancțiuni împotriva Rusiei, îl susțin pe președintele Vučić în protejarea statului și a intereselor naționale și am deplină încredere în el. Prin urmare, cer guvernului Serbiei și tuturor miniștrilor să vorbească despre această problemă”, a scris el ministrul Economiei din Serbia, Rade Bashta.

Călugării de la Lavra Rusă din Kiev au fost somați să aleagă

Călugărilor din Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhiei Moscova li se va permite să rămână în Lavra Kiev-Pecersk dacă decid să se alăture Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

„Nimeni nu spune că viața călugărilor de la mănăstire va înceta. Dar aceasta este o ocazie pentru călugări să stabilească cum pot rămâne în mănăstire”, a declarat ministrul Culturii și Politicii Informaționale al Ucrainei Oleksandr Tkachenko.

Ucraina a început să producă muniție pentru tancuri

„Ukroboronprom” a lansat producția de obuze de 125 mm pentru tancuri. Concernul a raportat că aceasta este deja al doilea tip de muniție, a cărei producție a fost dezvoltată de întreprinderi ucrainene în parteneriat strâns cu o țară NATO fără nume.

În plus, prin ordin al Ministerului Apărării al Ucrainei, a fost deja livrat primul lot de obuze de 125 mm pentru tancurile T-64, T-72 și T-80.

Este de remarcat în special faptul că, pentru prima dată de la independență, Ucraina și-a lansat propria producție de muniție: mine de mortar de 82 mm și 120 mm, cartușe de artilerie de 122 mm și 152 mm, iar acum și un obuz de tanc de 125 mm.