Război în Ucraina, ziua 351. Luptele se intensifică pe fronturile din Donbas. Volodimir Zelenski, tur de forță în capitalele europene

Bombardamentele rusești par să se intensifice în anumite zone din regiunea Harkov, unde armata ucraineană a preluat controlul în luna septembrie. Lupte se duc și în alte zone din nordul țării. De altfel, liniile frontului de-a lungul graniței regionale din Harkov și Lugansk au fost supuse mai multor bombardamente rusești în ultima lună.

Armata ucraineană a transmis că peste 30 de așezări din regiunile Harkov și Șumî, din Ucraina, au fost ținta unor tiruri de artilerie, unele bombardamente fiind direcționate de pe teritoriul rusesc.

Oleh Siniehubov, șeful administrației militare regionale din Harkov, a declarat că doi civili au fost uciși în Dvorichna, un sat situat la est de orașul Harkov. Potrivit spuselor sale, forțele rusești ocupă poziții pe malul estic al râului Oskil în apropiere.

Mai multe clădiri civile au fost avariate de bombardamentele rusești, în orașul Vovchansk, iar cinci persoane au fost rănite. Localitatea se află în mod regulat sub tirul artileriei ruse, potrivit lui Siniehubov.

„Cel puțin șapte clădiri de apartamente și două clădiri rezidențiale private au fost avariate de tiruri de artilerie în Vovchansk”, a anunțat oficialul ucrainean pe Telegram.

Statul Major al armatei ucrainene a relatat că armata rusă a folosit lovituri aeriene pentru susținerea trupelor de la sol, în apropiere de Bahmut. Mai multe localități din zonă au fost supuse tirurilor de artilerie. Pe un cont cont neoficial pe Telegram al trupelor din Brigada 46 ucraineană, din zona Bahmut se arată că rușii au ajuns la o autostradă la nord-vest de oraș și că luptele continuă acolo.

Statul Major General a precizat că au avut loc lovituri aeriene de-a lungul altor părți ale frontului din regiunea Donețk, la sud-vest de orașul Donețk ocupat de ruși. Aici au avut loc lupte intense cu tancuri și artilerie, dat fiind că forțele din Rusia au încercat să spargă apărarea ucraineană.

Pe de altă parte, ucrainenii au declarat că continuă să vizeze centrele militare rusești din spatele liniilor de front.

„În cursul zilei trecute, aviația Forțelor de Apărare a efectuat 21 de lovituri asupra zonelor de concentrare a personalului și echipamentelor militare ale ocupanților și 3 lovituri asupra pozițiilor sistemelor de rachete antiaeriene. Au fost lovite două zone de concentrare a efectivelor, un depozit de muniții și un depozit de combustibil și petrol”, a precizat Statul Major General, potrivit CNN.

Parlamentul suedez a aprobat o nouă rundă de ajutor militar, cea de-a zecea pentru Ucraina. Valoarea noului ajutor este de 4,3 miliarde de coroane, aproximativ 406 milioane de dolari, potrivit Kyiv Independent.

Pachetul de asistență, anunțat pentru prima dată la jumătatea lunii ianuarie, urmează să includă sisteme avansate de artilerie autopropulsată Archer, transportoare blindate pentru trupe Stridsfordon 90, arme antitanc, puști de asalt și echipamente de deminare.

Archer este unul dintre cele mai avansate sisteme de artilerie din lume. Acesta este capabil să lanseze proiectile la o distanță de până la 50 de kilometri. Guvernul suedez nu a precizat câte tunuri autopropulsate Archer vor fi furnizate Ucrainei.

Până în prezent, de la începutul acestui război, declanșat de Rusia, la 24 februarie anul trecut, Suedia a furnizat Ucrainei echipament militar de peste 475 de milioane de dolari.

Tancurile britanice Challenger pe care Londra le-a promis Ucrainei vor fi operaționale luna viitoare. Acestea vor ajunge la Kiev și vor fi direcționate pe front, acolo unde este nevoie, a declarat premierul britanic Rishi Sunak, într-o conferinţă de presă, relatează AFP.

„Echipele ucrainene care au sosit săptămâna trecută (pentru a se antrena în Regatul Unit, n. red.) vor folosi tancuri Challenger 2 pentru a apăra suveranitatea teritorială a Ucrainei luna viitoare”, a afirmat premierul britanic, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

El a confirmat calendarul dat în ianuarie de guvern care menţiona că livrările vor avea loc la sfârşitul lunii martie.

Ucraina insistă să primească tancuri grele occidentale pentru a străpunge liniile ruseşti, precizând că tancurile sovietice de care mai dispune nu sunt suficiente. În ultimul an, Ucraina a primit mai multe tancuri de producție sovietică, în special din Polonia. Este vorba despre circa 300 de tancuri T-72, un model sovietic aflat în dotarea armatei ucrainene. În plus, armata ucraineană a capturat în luptă sute de tancuri folosite de armata rusă.

Leopard tanks and Bradley BMP packed in Spain and heading to Ukraine.

I’m seeing that a new city will be born on the Lake Baikal. 🫣 pic.twitter.com/TStgxcEMEc

— Trollstoy (@Trollstoy88) February 8, 2023