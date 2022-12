Război în Ucraina, ziua 308. Unul dintre cei bărbați 6 ucraineni dezertori, găsit mort în Maramureș. / Putin interzice exporturile de petrol către țările care impun plafonarea prețurilor

Serviciile de urgență românești au anunțat moartea într-o zonă montană a unui ucrainean care a trecut ilegal în România, după ce a încălcat interdicția – de a părăsi țara – pentru toți bărbații apți pentru armată. „Unul dintre cei doi ucraineni cu care nu am reușit să luăm legătura a fost găsit mort de către un localnic”, a declarat directorul serviciilor de salvare din regiunea Maramureș, care are graniță cu Ucraina. Este vorba despre doi dintre cei șase bărbați ucraineni care au trecut ilegal frontiera prin munții Maramureș, care aparțin Carpaților Orientali, și au fost găsiți la peste 1.800 de metri altitudine, în condiții de zăpadă și la temperaturi de câteva grade sub zero.

Corporația rusă Kalașnikov își va crește producția de drone pentru armată până în 2023, a anunțat președintele corporației de armament, Alan Lushnikov. „Dezvoltăm o linie de drone fără pilot, ceea ce este deosebit de important în condițiile actuale. Acestea sunt drone tactice. Adică, toate cele care nu sunt lansate de pe aerodromuri, asta este nișa noastră”, a declarat el la televiziunea de stat. El a precizat că dronele fabricate de Kalașnikov s-au comportat „foarte bine” în „operațiunea militară specială” din Ucraina, motiv pentru care compania intenționează să „crească producția și să dezvolte noi” modele.

Putin interzice exporturile de petrol către țările care impun plafonarea prețurilor.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret care interzice exporturile de petrol către țările care impun un plafon de preț pentru țițeiul rusesc. Măsura, care vine ca răspuns la plafonul de 60 de dolari pe baril impus pentru țițeiul rusesc de către Uniunea Europeană, G-7 și Australia din cauza campaniei militare a Rusiei în Ucraina, va intra în vigoare la 1 februarie 2023, potrivit AlJazeera.

Kievul denunță uciderea unei familii de opt persoane de către gruparea Wagner.

O familie de opt persoane, inclusiv patru copii, a fost împușcată mortal în satul Makiivka din regiunea ucraineană Donețk, într-un incident pe care Kievul îl atribuie grupului de comando mercenar Wagner. Petro Andriușcenko, un consilier al primarului exilat din Mariupol de când orașul a fost preluat de ruși, a făcut această acuzație marți, potrivit presei locale Ukrainska Pravda.

Lukașenko se întâlnește din nou cu Putin și spune că ” au fost puse multe puncte pe i”.

Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat marți că în timpul ultimei sale întâlniri cu omologul său rus Vladimir Putin, ” au fost puse multe puncte pe i”, potrivit agenției de presă belaruse BelTA, și a precizat că guvernele celor două țări vor lucra pentru a pune în aplicare acordurile încheiate.

Printre previziunile fostului președinte rus Medvedev se numără un al patrulea Reich și un război civil în SUA.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a făcut o listă de predicții pe rețelele sale de socializare pentru anul 2023. El prezice, printre altele, un război între Germania și Franța anul viitor și un război civil în Statele Unite, în urma căruia Elon Musk ar deveni președinte. Medvedev, care l-a înlocuit pe Vladimir Putin în funcția de președinte pentru un mandat de patru ani, prevede pe lista sa și reintrarea Marii Britanii în Uniunea Europeană, pentru care prezice un colaps. Printre alte idei se numără creșterea prețului petrolului la 150 de dolari pe baril sau crearea celui de-al patrulea Reich, care ar cuprinde teritoriul Germaniei și „sateliții” săi, adică Polonia, statele baltice, Cehia, Slovacia, Republica Cehă, Republica Kiev și alți proscriși.

