Război în Ucraina, ziua 255. Rusia cere ridicarea sancțiunilor pentru o bancă de stat. Ucraina primește un nou ajutor militar din Statele Unite

Rusia dorește ca Occidentul să ușureze sancțiunile impuse băncii de stat Rosselkhozbank pentru a facilita exporturile de cereale rusești. Această solicitare a fost făcută, conform unor surse, în timpul discuțiilor pentur extinderea acordului privind exportul de cereale din Ucraina, dezvăluie Reuters.

Moscova și-a suspendat participarea la coridorul securizat de cereale din Marea Neagră la sfârșitul lunii octombrie, dar a revenit după patru zile. Vladimir Putin și-a rezervat dreptul de a întrerupe din nou acordul mediat de Națiunile Unite. Șeful ONU, Antonio Guterres, a făcut presiuni asupra Moscovei pentru a accepta să prelungească pactul dincolo de data de expirare programată pentru 19 noiembrie.

Până acum, Rusia nu a făcut publice propriile cereri, cu excepția apelurilor de deblocare a îngrășămintelor blocate în porturile și depozitele europene și de reluare a exporturilor de amoniac.

Mai multe surse familiare cu discuțiile au afirmat că Rusia cere țărilor occidentale să permită creditorului de stat Rosselkhozbank să își restabilească relațiile cu băncile corespondente, în ciuda sancțiunilor occidentale.

Acest lucru ar permite băncii, care nu a avut până acum un rol major în comerțul internațional cu cereale, să proceseze plăți pentru tranzacțiile cu cereale și alimente făcute de Rusia. Înainte de ultimele sancțiuni, astfel de plăți erau gestionate de bănci internaționale și de filiale ale altor bănci rusești din Elveția. Sursele citate nu au precizat ce răspuns a primit Rusia sau dacă a primit vreunul, la propunerile sale.

Ucraina are nevoie de echipamente de apărare antiaeriană în acest război, în condițiile în care Rusia bombardează masiv infrastructura sa energetică. Jake Sullivan, consilierul pentru securitate națională al președintelui american Joe Biden, a făcut această declarație la Kiev, unde se află într-o vizită.

„Recunoaștem nevoia acută de apărare aeriană în acest moment critic în care Rusia și forțele rusești fac să plouă cu rachete și drone iraniene asupra infrastructurii civile a acestei țări”, a declarat Sullivan în cadrul unei conferințe de presă.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile împotriva infrastructurii energetice ucrainene, provocând întreruperi masive de electricitate. Joi seară, aproape 4,5 milioane de ucraineni au rămas fără electricitate, potrivit autorităților.

Jack Sullivan a efectuat vineri o vizită la Kiev unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și cu ministrul apărării Oleksi Reznikov. El a exprimat, potrivit Casei Albe, „sprijinul neclintit” al Washingtonului pentru invazia rusă.

„Cel mai important lucru pe care am venit să îl spun astăzi (…) este că Statele Unite vor fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie în această luptă. Nu va exista nicio ezitare, nicio scădere, nicio slăbire a sprijinului nostrum”, a asigurat Sullivan în fața presei de la Kiev.

Vineri, administrația de ocupație rusă a anunțat o interdicție permanentă de circulație, în orașul Herson. În mod ciudat, după doar câteva minute, autorii deciziei au revenit, spunând că nu va fi restricționată circulația.

„O interdicție de circulație a fost decretată în Herson care va dura 24 de ore din 24 pentru ca noi să putem apăra orașul nostru”, declarse inițial pe Telegram guvernatorul adjunct al autorităților de ocupație ruse, Kirill Stremousov.

Ulterior, Stremousov a șters înregistrarea inițială și a făcut o altă postare, editată, în care nu mai făcea nici o referire la interdicția de circulație. El a revenit, dând asigurări că nu există nicio restricție pentru locuitorii din Herson, în pofida contraofensivei ucrainene în regiune. Cu toate acestea, Stremousov a îndemnat locuitorii să părăsească orașul, afirmând că se așteaptă la provocări și atacuri teroriste ale armatei ucrainene.

Potrivit unor surse neoficiale, pe malul estic al fluviului Nipru, forţele ruseşti i-ar fi obligat pe localnici să părăsească mai multe sate. Oficialii ruși au anunţat deja evacuarea civililor dintr-o zonă de 15 kilometri de-a lungul râului. Anterior, ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, a sugerat că forţele ruseşti s-ar putea retrage din anumite părţi ale regiunii Herson.

Departamentul american al Apărării a anunțat un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari. Este vorba despre Inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI), potrivit CNN.

„Pachetul USAI subliniază angajamentul continuu al SUA de a sprijini Ucraina prin satisfacerea celor mai urgente cerințe ale acesteia… în același timp, consolidând capacitatea forțelor armate ucrainene de a-și apăra suveranitatea pe termen lung”, a declarat adjunctul secretarului de presă al Pentagonului, Sabrina Singh.

Pachetul include tancuri T-72 recondiționate, drone Phoenix Ghost, fonduri pentru recondiționarea sistemelor de apărare aeriană HAWK care să fie trimise în Ucraina și altă tehnică militară și muniție. Tancurile provin din Republica Cehă, SUA plătind pentru recondiționarea a 45 dintre ele, potrivit lui Singh. De asemenea, și Olanda plătește pentru recondiționarea altor 45 de tancuri. O parte dintre acestea vor fi livrate până la finalul lunii decembrie a precizat oficialul Pentagonului.

„Acestea vor fi cele mai avansate tancuri din punct de vedere tehnic de pe câmpul de luptă”, a adăugat ea.

Statele Unite vor recondiționa pentru prima dată sistemele de rachete de apărare aeriană HAWK cu ajutorul finanțării Inițiativei de asistență pentru securitatea Ucrainei, a declarat Singh în timpul conferinței. Singh nu a dorit să precizeze câte sisteme de apărare aeriană HAWK vor fi trimise în Ucraina, invocând securitatea operațională. Ucraina a cerut aliaților NATO și SUA mai multe sisteme de apărare aeriană, deoarece forțele rusești au continuat să atace țara cu rachete și drone de fabricație iraniană.

