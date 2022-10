Război în Ucraina, ziua 237. Kievul atacat de drone kamikaze, lupte grele în Donbas. Foto

Război în Ucraina, ziua 237. Ucrainenii au doborât 36 din cele 42 de drone de atac lansate luni de Rusia Război în Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran.

Moscova a confirmat valul de atacuri, susținând că a folosit arme de înaltă precizie. Cel puțin şapte oameni au fost uciși în capitala ucraineană, se arată în raportul oficialilor.

Soldații au tras în aer încercând să doboare drone după ce exploziile au zguduit centrul Kievului, în timp ce locuitorii au fugit după adăpost. O rachetă antiaeriană a putut fi văzută curgând pe cerul dimineții, urmată de o explozie și flăcări portocalii. Ulterior, Reuters a văzut bucăți dintr-o dronă folosite în atac, care purtau cuvintele: „Pentru Belgorod” – o aparentă referire la bombardarea ucraineană a unei regiuni rusești la granița cu Ucraina.

„Sistemul de apărare aeriană funcționează deasupra orașului nostru, așa că recomand tuturor să rămână în adăposturi”, a spus primarul Volodimir Borisenko pe Facebook. „Situația este sub control. Forțele noastre armate își fac treaba bine. Dar amenințarea rămâne”.

O clădire rezidențială a fost lovită la Kiev, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe Telegram. „Inamicul ne poate ataca orașele, dar nu ne va putea distruge. Ocupanții vor primi doar pedepse corecte și condamnarea generațiilor viitoare. Și vom obține victoria”.

Guvernul ucrainean și autoritățile susținute de Rusia din regiunea Donetsk din estul Ucrainei au eliberat luni, fiecare, peste 100 de prizonieri în cadrul unui schimb, potrivit CNN.

Partea susținută de Rusia a eliberat 108 femei, potrivit Comandamentului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război din Ucraina. Printre ucrainencele eliberate se numără membre ale forțelor armate, din cadrul Marinei, Gărzii Naționale și Gărzii de Frontieră.

„Azi a avut loc un alt schimb pe scară largă de prizonieri de război. Am eliberat 108 femei din captivitate. A fost primul schimb exclusiv de femei”, a declarat șeful de cabinet al președinției ucrainene, Andriy Yermak.

