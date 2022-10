Război în Ucraina, ziua 231. Situația din Ucraina, tot mai dramatică. Primarul orașului Liov: „Va fi cea mai grea perioadă din toate timpurile”

Autoritățile ucrainene au transmis marţi că au fost eliberați 32 de militari ucraineni ca urmare a unui schimb de prizonieri cu Rusia, trupele ucrainene anunțând că au recuperat inclusiv corpul neînsuflețit al unui bărbat israelian, fost luptător voluntar în Armata de apărare a Ucrainei.

Mai mulți cetățeni ucraineni din Praga au protestat în urma atacurilor cu rachete ale Armatei ruse. Protestatarii au desenat cruci în culorile albastru și galben, scriind și numele orașelor țintite de rachetele Moscovei.

„Ucraina are nevoie de apărare aeriană pentru a putea preveni masacrele populației civile și distrugerea orașelor noastre”, a spus Anastasiia Sihnaievska în fața mulțimii adunate să protesteze. Aceasta a adăugat: „Ne apărăm dreptul la viață”, a afirmat Sihnaievska, o ucraineancă care a plecat din Zhitomir după invadarea țării.

Ucrainenii au scandat „Rusia este teroristă!”, „Mai multe arme pentru Ucraina!”, „Sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina”, „Nu vom uita, nu vom ierta” și „Opriți bombardarea Ucrainei”, conform presei internaționale.

Între timp, Serviciul ucrainean de Securitate (SBU) a transmis că au fost identificate noi dovezi privind existența unor centre de detenţie în zonele ocupate de Rusia, și în care ar fi fost practicată tortura. Șefii SBU au reiterat că ofiţerii săi au găsit un astfel de loc de detenţie în Sviatohirsk din regiunea Doneţk, unde era inclusiv o cameră de tortură.

„Detectivii şi anchetatorii SBU au găsit obiecte care indică în mod direct semne de tortură”, a transmis SBU într-un comunicat. Procuratura generală a subliniat că ofițerii au vizitat Sviatohirsk și Liman, un oraş eliberat luna trecută de sub ocupația rusă.

Pe lângă asta, Andriy Sadovyi, primarul orașului Liov, s-a adresat cetățenilor săi, cărora le-a spus: „Trebuie să ne pregătim pentru vremuri grele. Va fi poate cea mai grea perioadă din toate timpurile pentru țara noastră”, a declarat Andriy Sadovyi.

Ministrul ucrainean de Externe Dmytro Kuleba a acuzat marți autoritățile de la Moscova că au comis adevărate crime de război prin atacarea în mod intenționat a unor instalații energetice, vrând să creeze „condiții insuportabile pentru civili”, conform The Guardian.

„Țintele principale ale atacurilor rusești sunt instalațiile energetice. Au lovit multe ieri și au lovit aceleași și altele noi astăzi. Acestea sunt crime de război planificate cu mult timp înainte și menite să creeze condiții insuportabile pentru civili – strategia deliberată a Rusiei de luni de zile”, a fost mesajul postat de Kuleba pe Twitter.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 11, 2022