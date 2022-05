Război în Ucraina. Atentat cu scuter-capcană în Melitopol. 38 de camioane rusești, arse la nord-vest de Moscova. „Forța de reacție NATO a fost activată”. VIDEO/UPDATE

UPDATE 19: Generalul-maior Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, despre operațiunile de peste noapte: „Rachetele de înaltă precizie Onyx din regiunea Odesa au lovit un centru logistic de pe un aerodrom militar prin care erau livrate arme străine. Au fost distruse hangare cu vehicule aeriene fără pilot Bayraktar TB2, precum și arme și muniție pentru rachete primite din Statele Unite și țări europene”.

Afirmațiile nu au fost verificate în mod independent.

UPDATE 18: Uniunea Europeană va încerca să intensifice cooperarea cu țările africane pentru a ajuta la înlocuirea importurilor de gaze naturale rusești și pentru a reduce dependența de Moscova cu aproape două treimi în acest an, potrivit Bloomberg.

Țări din Africa precum Nigeria, Senegal și Angola oferă un potențial în mare parte neexploatat pentru gazele naturale lichefiate. Ca urmare a invaziei totale a Rusiei în Ucraina, unele țări din UE își propun să nu mai cumpere gaz rusesc.

UPDATE 17: Nu mai puțin de 38 de camioane ruse au ars într-o parcare din orașul Tver, situat la nord-vest de Moscova. Incendiul a avut loc în noaptea de luni spre marți, a anunțat în urmă cu puțin timp agenția de presă Nexta.

UPDATE 16: Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie a declarat că „lucrează în mod constant cu Ministerul de Interne” pentru a găsi o soluție la întârzierile în eliberarea vizelor pentru refugiați.

Vadym Prystaiko a declarat că înțelege că, pe timp de război, Marea Britanie este atentă la cine „vine în țara ta”. Totuși, o „ușurare temporară a vizelor” i-ar ajuta pe cei care fug din țară. Mulți, a spus el, așteaptă în țările europene vecine.

Până pe data de 27 aprilie – ultimele cifre -, 86.100 de vize fuseseră eliberate de Marea Britanie pentru refugiații ucraineni, dar până acum au sosit doar 27.100 de vize.

Prystaiko le-a mulțumit celor din Marea Britanie care și-au „deschis inimile și casele” prin primirea de refugiați ucraineni.

UPDATE 15: Rusia a luat măsuri pentru a reface „pierderile semnificative” de echipamente militare în timpul invaziei sale în Ucraina, au declarat forțele armate ucrainene în ultima sa actualizare operațională.

Aceasta a precizat că, potrivit informațiilor disponibile, 17 tancuri și 60 de vehicule militare BMP-1 au fost scoase din depozitele din Rusia între 27 aprilie și 2 mai și au fost trimise în teritoriile ucrainene ocupate de trupele rusești.

În actualizare se mai arată că Rusia a continuat să bombardeze orașul Harkov din nord-estul țării și localitățile din apropiere.

Forțele armate ucrainene au declarat că au respins 12 atacuri rusești în regiunile Donețk și Luhansk, distrugând șase tancuri, cinci sisteme de artilerie, 22 de vehicule blindate de luptă și opt vehicule.

UPDATE 14: Slovacia va solicita o exceptare de la orice embargo asupra petrolului rusesc convenit de Uniunea Europeană în următorul set de sancțiuni împotriva Moscovei pentru invazia sa în Ucraina, a transmis Ministerul slovac al Economiei.

„Dacă se va ajunge la un embargo aprobat al petrolului rusesc ca parte a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, atunci Slovacia va solicita o scutire”, a transmis instituția guvernamentală într-un răspuns oferit Reuters.

Viktor Orbán din Ungaria a indicat anterior că extinderea sancțiunilor pentru a include sectoarele petrolului și gazelor naturale este „o linie roșie” pentru țara sa.

UPDATE 13: O explozie a avut loc în centrul orașului Melitopol, ocupat de ruși. Se pare că un scuter-capcană a explodat. Potrivit martorilor oculari, s-au auzit trei bubuituri puternice. Deocamdată nu există informații despre victime, relatează presa locală.

