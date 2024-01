Război în Israel, ziua 91. IDF anunță distrugerea unei fabrici subterane de armament

Război în Israel, ziua 91. IDF a anunțat că a ucis mai mulţi teroriști Hamas în tuneluri descoperite în sudul Fâşiei Gaza, potrivit dpa. Un sistem de tuneluri cu o lungime de câteva sute de metri a fost distrus. Iar capacităţile de luptă şi de comandă ale teroriștilor din zona oraşului Khan Yunis au fost reduse în mod semnificativ. Informaţiile nu au putut fi verificate în mod independent de agenţia de presă citată.

Potrivit colonelului Miki Sharvit, 20 de presupuşi terorişti Hamas au fost ucişi într-un singur tunel. Israelul se află sub o puternică presiune internaţională din cauza numărului mare de civili ucişi în războiul din Gaza şi a distrugerii masive de infrastructuri civile. Ministerul Sănătăţii controlat de Hamas, vorbește despre 22.400 de persoane ucise până în prezent și peste 57.600 rănite.

Săptămâna viitoare, Israelul va trebui să răspundă pentru operaţiunea sa militară în Fâşia Gaza în faţa unui tribunal internaţional. Africa de Sud a dat în judecată Israelul la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) de la Haga, acuzându-l de genocid. Primele audieri au fost programate pentru 11 şi 12 ianuarie.

IDF susține că trupele au descoperit și distrus o fabrică subterană de fabricare a armelor Hamas în zona centrală a Gazei. În ultima săptămână, trupele Brigăzii 179 blindate, unitatea de comando Shayetet 13 a Marinei și unitatea de elită de inginerie de luptă Yahalom au atacat un complex Hamas. Aici au fost localizate mai multe puțuri de tunel, spune IDF.

Puțurile tunelului au condus la o rețea subterană care se întinde pe sute de metri, potrivit IDF. Trupele au localizat un depozit de arme, inclusiv mortiere, grenade și RPG-uri. În apropiere, mai multe puțuri au fost găsite de forțele Shayetet 13 și Yahalom, ceea ce a dus la o altă rețea subterană de tuneluri ramificate, spune IDF.

Armata spune că tunelurile aveau uși explozive, iar în spatele lor au găsit o fabrică de arme. Camera subterană avea mașini, ventilatoare de răcire, materiale explozive și combustibil pentru rachete. Tunelurile au fost ulterior distruse de inginerii de luptă.

