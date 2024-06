Război în Israel ziua 267. Extrema dreaptă face presiuni pentru o ofensivă împotriva Hezbollah

Război în Israel ziua 267. Politicienii de extremă dreaptă din guvernul israelian fac presiuni pentru începerea unei ofensive împotriva Hezbollah. Premierul Benjamin Netanyahu a fost abordat în timpul şedinţei Cabinetului de Securitate și i s-a cerut să declanșeze operațiunile militare.

Tensiunile la granița dintre Israel și Liban sunt în creștere, astfel că extrema dreaptă israeliană cere o replică pe măsură. Presiunile au apărut în contextul declarațiilor ministrului Apărării Yoav Gallant referitoare la o soluție diplomatică cu milițiile pro-iraniene.

Reprezentanții extremei drepte din guvernul lui Benjamin Netanyahu fac presiuni pentru începerea ostilităților contra Hezbollah. Cererile lor s-au intensificat în contextul declarațiilor făcute de ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, în Statele Unite. Oficialul israelian a declarat că țara sa susține o rezolvare diplomatică a disputelor cu milițiile libaneze pro-iraniene. Abia dacă negocierile eșuează poate fi luat în considerare un război.

Potrivit ziarului The Times of Israel, premierul Netanyahu a fost de acord, în cadrul întâlnirii de la guvern, că un acord diplomatic în „condiţii adecvate” este cel mai bun scenariu.

Tensiunile de la graniţa dintre Israel şi Liban au ajuns la cel mai înalt nivel din 2006. În zonă au loc, în mod regulat schimburi de focuri. Situația pare că s-a agravat în ultimele săptămâni. Joi, Hezbollah a lansat aproximativ 30 de rachete împotriva Israelului după moartea a trei dintre membrii săi în urma atacurilor israeliene. Vineri, armata israeliană a raportat mai multe proiectile antitanc lansate din Liban spre zona Galileii.

BREAKING: A wildfire has spread in a forest near Safed in northern Israel after over 40 rockets were launched by Hezbollah.

Where is the outrage? pic.twitter.com/jbFjc1UUZo

